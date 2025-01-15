Что происходит в Балтийском регионе

Серия инцидентов на энергетических кабелях и линиях связи, идущих через Балтийское море. Литва постоянно мониторит состояние кабеля NordBalt со Швецией, а также усиливает защиту линии с Польшей LitPol. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Плюс два инцидента с околороссийскими танкерами. К счастью, без драматических последствий. Все это происходит на фоне создания рисков для авиасообщения.

Кажется, что на Балтике внезапно начало искрить. Или не внезапно. Об этом я неоднократно писал.

Формально с 1 марта 2024 года в России воссоздали Ленинградский военный округ. Его прямая задача – противостояние с НАТО на Балтике, а также Арктика.

Главным донором безопасности на Балтике является Украина. Начиная с истребления псковских десантников, калининградских морпехов и мурманско-карельских мотострелков, в частности – "Арктических".

Особенно наглядно это стало в мае, когда войска ЛВО пошли через границу на Харьков, где в массе и полегли. Значительные негативные последствия ЛВО потерпел в Курской области.

То есть, кроме допороговой порчи подводной инфраструктуры, Россия сейчас могла бы нависать над Балтикой вполне конкретной массой войск. Но нависает площадью кладбищ. Учитывая то, что способна "ответить" на масштабные учения в Финляндии только истериками алкоблогера Медведева.

Это – по меньшей мере реалии на земле. А также наглядный аргумент для Европы, почему нужно инвестировать в укрепление обороны Украины и украинский ВПК. Потому что 2,5 тысячи километров общей границы с НАТО Россию почему-то не пугают. А граница с Украиной – пугает. Никаких "ценностей", чистая прагматика.

Ну, и накапливаются предпосылки для усиления режима прохождения судов в/из российских портов в Балтийском море. Здесь сразу не будет драматизма. Однако россиянам начнет стоить еще дороже, кто-то в Европе наживется. Что для начала будет неплохо.