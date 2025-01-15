Лавров предлагает разделить Украину

Министр иностранных дел России лишь подтвердил, что Кремль готов обсудить реальные гарантии безопасности "для страны, которая называется Украина", для той части, которая "еще не самоопределилась", потому что Крым, Донбасс и Новороссия, как сказал Лавров, уже самоопределились. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Надо расшифровать этот бюрократический язык, чтобы объяснить, что же имел в виду глава МИД России. Во-первых, Россия вообще не собирается обсуждать вопрос оккупированных территорий. С точки зрения Лаврова и других российских чиновников, тот факт, что Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области являются "частью России" даже не обсуждается.

Лавров одобрительно отозвался о предложении избранного президента США Дональда Трампа, который, по словам министра, признает реалии на земле. Стоит напомнить, что российские политики все время говорят о необходимости признания этих реалий, как непременной предпосылке переговоров об остановке войны.

Что такое "несамоопределившаяся" часть и "государство, которое называется Украиной"? Это фактически предложение разделить Украину. "Несамоопределившейся" часть – это территории на Востоке и Юге Украины, которые не оккупированы российскими войсками.

Стоит напомнить, что перечень этих территорий был четко произнесен в так называемой крымской речи Владимира Путина в 2014 году. Путин тогда назвал территории на Востоке и Юге Украины так называемой "Новороссией" и большевистским подарком Украины. Сейчас, почти через 11 лет после этой речи, с такими же тезисами выступает Лавров.

Это свидетельствует, что условия, которые Путин произнес в начале большой войны, не изменились. Ведь в своем обращении с 23 на 24 февраля 2022 года Путин также говорил о необходимости самоопределения так называемых народов Украины. Как можно было понять, марионеточное правительство в Киеве должно было дать ему возможность провести так называемые референдумы во всех тех регионах, которые он хотел бы присоединить к России.

Поэтому, это не гарантии безопасности для Украины, это гарантии разъединения Украины и присоединения значительной части территории нашего государства к России. Той части, которая останется под контролем украинского правительства, Лавров, как я понимаю, готов давать так называемые гарантии безопасности, однако при условии, что эта часть территории будет демилитаризованной и провозгласит постоянный нейтральный статус.

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Сейчас, с точки зрения Лаврова, говорить какую-то конкретику об этих переговорах не стоит. Лавров подчеркнул, что от команды Трампа не было никаких предложений по проведению встречи с Путиным. Как известно, сам Трамп говорил, что эта встреча может состояться после его инаугурации. В то же время номинированный Трампом на должность советника по вопросам нацбезопасности конгрессмен Майкл Волц отметил, что встреча с Путиным или хотя бы телефонный разговор должен состояться уже в ближайшие недели или на днях.

Чувствительные темы для США

Лавров говорил и на другие темы, чувствительные именно для российско-американских отношений и дальнейшего хода российско-украинской войны. Он упомянул соглашение между Россией и Ираном о всеобъемлющем партнерстве, которое должно быть подписано 17 января, накануне инаугурации Трампа. Это соглашение по своему названию напоминает документ, подписанный между Путиным и Ким Чен Ыном. Именно этот документ сейчас предоставляет возможность КНДР помогать России в войне против Украины не только техникой, но и военными.

Лавров, конечно, говорит, что соглашение между Россией и Ираном, не будет направлено против третьих стран. Однако содержание документа будет очень важным с точки зрения дальнейших намерений американской Администрации на Ближнем Востоке.

Еще одна страна, чувствительная для США, – это Китай. Взаимоотношения между Россией и Китаем Лавров называет одним из важнейших стабилизирующих факторов в международной жизни. Это еще раз говорит о том, что все идеи, что Россию можно каким-то образом даже уступками на постсоветском пространстве или в российско-украинской войне оторвать от Китая, чтобы облегчить США конкуренцию с этим государством – наивные бредни. Усиление связей между Москвой и Пекином является практически неизбежным по крайней мере с точки зрения российского политического руководства.

Как по мне, Китай скорее можно оторвать от России, а не Россию от Китая. У Пекина есть собственные экономические интересы и он вынужден учитывать важность этих экономических интересов во взаимоотношениях с США, а Россия все больше и больше экономически зависит от Китая.

В американской администрации нет возможностей предложить Путину то, что ему нужно, а именно – контроль над Украиной. Лавров не скрывает, что это является главной целью Москвы, а его коллега Николай Патрушев обещает, что в 2025 году "Украины уже не будет". Эти откровенные слова Патрушева означают гораздо больше, чем болтовня Лаврова.