Что в нем может быть, а чего быть не должно? Какие нюансы стоит учесть и почему военный омбудсмен важен и для гражданских – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Несмотря на заголовки вроде "Президент назначил военного омбудсмена", это немного не так. Президент назначил уполномоченного по вопросам защиты военнослужащих, который должен наработать совместно с Министерством обороны законопроект о военном омбудсмене. И только тогда президент назначит военного омбудсмена.

Создание должности военного министр обороны анонсировал еще осенью 2023 года, и его поддержал президент. В конце 2024 года президент назначил Ольгу Решетилову уполномоченной президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей и попросил правительство и парламент оперативно поддержать законопроект, который сейчас разрабатывают.

Каким будет новый закон точно не известно, ведь его только нарабатывают. Однако предварительно уже можно делать определенные предположения, о чем пойдет речь в будущем документе. А затем – и начать общественное обсуждение, что должно быть в законе и как сделать ключевой для демократического гражданского контроля институт эффективным и независимым.

Что известно о должности военного омбудсмена

Сейчас институт военного омбудсмена планируется в вертикали президента (но это плохая идея и дальше мы объясним, почему). Возможно, в законе разведут сроки полномочий военного омбудсмена и президента.

Относительно сроков, то предварительно планируют, что омбудсмена будут назначать на 4 или на 6 лет – без конкурса, поскольку законом запрещено проведение открытых конкурсов на период военного положения.

В то же время, по замыслу, ни один чиновник, в том числе и верховный главнокомандующий ВСУ (то есть президент), не будет иметь влияния на принятие военным омбудсменом решений. Ему самому и его представителям будет гарантироваться институциональная независимость, высокий уровень денежного обеспечения и необходимый объем полномочий.

По структуре, то должно быть не менее 3 территориальных управления, а кадровый штат военного омбудсмена будет насчитывать около 150 человек, которые будут иметь доступ к государственной тайне. Кроме того, в каждом силовом ведомстве должно быть создано структурное подразделение, отвечающее за права военнослужащих.

Что самое важное

Самый главный инструмент военного омбудсмена – рассмотрение и реагирование на жалобы. Планируется, что сроки реагирования будут минимальные – 3 или 5 дней, в исключительных случаях омбудсмен будет применять дисциплинарную власть.

В планах инициаторов законопроекта – внести изменения в дисциплинарный и другие уставы, а также изменения в административный кодекс, чтобы омбудсмен имел право обращаться в суд в критических ситуациях, например, для запрета людям занимать определенные должности.

Одна из идей, обсуждаемых, – внедрение сертификата защитника. Его должны будут обязательно получить военнослужащие, которые занимают или планируют занимать должности, где надо управлять личным составом. Для этого им необходимо будет пройти специальный курс по направлению защиты прав военнослужащих.

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Также обсуждается необходимость создать в реестре военнослужащих отдельный раздел по должностным лицам, которые нарушили права военных. Туда будут вносить информацию о мерах воздействия на командира, который нарушил права подчиненного. А сам этот командир не сможет претендовать на повышение. Если он повторно не получит сертификат защитника, то не будет иметь права занимать должности командирского (начальственного) уровня.

Также возможно внедрение механизма изоляции того, кто нарушил права, от того, чьи права нарушены. То есть если военный омбудсмен обнаружит существенное нарушение прав военнослужащего, которое может угрожать жизни и здоровью, он будет иметь полномочия и возможность переместить человека в безопасное место.

Военные действуют в условиях строгой дисциплины, подчиняясь приказам, что затрудняет возможность отстаивать свои права через обычные механизмы. В контексте современной Украины, которая уже много лет находится в состоянии войны, введение военного омбудсмена стало бы важным шагом в обеспечении подотчетности армии и защиты прав тех, кто защищает государство.

Подводные камни

Кроме плюсов, стоит упомянуть и о минусах некоторых предложенных подходов. Почему институт военного омбудсмена не может быть в вертикали президента? Потому что это противоречит Конституции. Полномочия главы государства ограничены статьей 106. А поскольку омбудсмен не является ни консультативным, ни совещательным органом при президенте, то и назначать его он не может.

Кроме того, президент является верховным главнокомандующим, следовательно он тоже должен быть объектом демократического гражданского контроля. Это означает, что контролировать должны его.

Хотя все президенты это отрицают и считают, что их работа как верховного главнокомандующего не может быть объектом демократического гражданского контроля (не только парламентского).

Это один важный нюанс: конкурс на должность военного омбудсмена нужен, чтобы не сделать эту должность зависимой от президента. Иначе это будет противоречить демократическим практикам. Во время войны открытые отборы проводили для других важных должностей, в частности главы НАПК и образовательного омбудсмена.

Стоит добавить, что создание реестра нарушителей прав военнослужащих может негативно повлиять на морально-психологическое состояние в армии, ведь это фактически вводит презумпцию виновности командира. Задача военного омбудсмена – защищать права военнослужащих, а не наказывать офицеров за нарушения.

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Вместе с тем, институт военного омбудсмена должен быть независимым. Это означает конкурс для назначения и защиту от увольнения. Конституция обязывает обеспечивать соблюдение прав военнослужащих, поэтому институт военного омбудсмена должен быть создан как центральный орган исполнительной власти в структуре Кабинета Министров. Основной задачей омбудсмена должен стать контроль за соблюдением прав и свобод военных, а не наказание виновных. За дисциплинарные взыскания должны отвечать президент (как Верховный Главнокомандующий) и военное командование.

Как это работает в мире?

Одним из первых институтов военного омбудсмена стал парламентский уполномоченный по вопросам вооруженных сил (Wehrbeauftragter) в Германии, основанный в 1959 году. После Второй мировой войны Германия стремилась создать демократическую армию, где права солдат будут защищены. Эта должность стала инструментом для обеспечения прозрачности в армии и укрепления гражданского контроля над военными.

В Норвегии, Швеции и Финляндии институты военных омбудсменов развивались в рамках более широких омбудсменских структур. Например, в Швеции в 1915 году появилось специальное подразделение, которое работало с военными вопросами в рамках общего омбудсменского офиса.

Исследователи выделяют три модели института омбудсмена:

должность может быть интегрирована в вооруженные силы. Тогда омбудсмен действует в рамках правительства, но сохраняет независимость в принятии решений;

надзор за правами военных в вооруженных силах является частью обязанностей уполномоченного по правам человека, как это и было раньше в Украине;

независимый омбудсмен, который занимается только делами вооруженных сил, как в Норвегии или Германии.

Украина сейчас имеет уникальную возможность совместить лучшие международные практики и адаптировать их к национальному контексту. Независимый военный омбудсмен со штатом, финансированием и полномочиями станет гарантом защиты прав военнослужащих, избежания политического влияния и прозрачного решения проблем.

В то же время в процессе запуска этой важнейшей институции критически необходимо обеспечить конкурсную процедуру, подотчетность и четкое разграничение функций, чтобы этот орган стал эффективным инструментом защиты прав наших защитников. Это чрезвычайно важно и для гражданских. Если они будут видеть, что военные защищены, то и сами куда охотнее будут соглашаться стать в ряды ВСУ.