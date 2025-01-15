Що відбувається у Балтійському регіоні

Серія інцидентів на енергетичних кабелях та лініях зв'язку, що йдуть через Балтійське море. Литва постійно моніторить стан кабелю NordBalt зі Швецією, а також посилює захист лінії з Польщею LitPol. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

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Плюс два інциденти із навколоросійськими танкерами. На щастя, без драматичних наслідків. Усе це відбувається на тлі створення ризиків для авіасполучення.

Здається, що на Балтиці раптово почало іскрити. Або не раптово. Про це я неодноразово писав.

Формально з 1 березня 2024 року в Росії відтворили Ленінградський військовий округ. Його пряме завдання – протистояння з НАТО на Балтиці, а також Арктика.

Головним донором безпеки на Балтиці є Україна. Починаючи з винищення псковських десантників, калінінградських морпіхів та мурмансько-карельських мотострільців, зокрема – "Арктичних".

Особливо наочно це стало у травні, коли війська ЛВО пішли через кордон на Харків, де в масі й полягли. Значних негативних наслідків ЛВО зазнав у Курській області.

Тобто, окрім допорогового псування підводної інфраструктури, Росія зараз могла б нависати над Балтикою цілком конкретною масою військ. Але нависає площею цвинтарів. Зважаючи на те, що здатна "відповісти" на масштабні навчання у Фінляндії лише істериками алкоблогера Медведєва.

Це – щонайменше реалії на землі. А також наочний аргумент для Європи, чому потрібно інвестувати у зміцнення оборони України та український ВПК. Бо 2,5 тисячі кілометрів спільного кордону з НАТО Росію чомусь не лякають. А кордон із Україною – лякає. Жодних "цінностей", чиста прагматика.

Ну, і накопичуються передумови для посилення режиму проходження суден в/з російських портів у Балтійському морі. Тут одразу не буде драматизму. Однак росіянам почне коштувати ще дорожче, хтось у Європі наживеться. Що для початку буде непогано.