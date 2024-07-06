Для "совместных антитеррористических учений": в Беларусь прибыли китайские военные

Военнослужащие армии Китая прилетели в Беларусь. Целью визита является проведение "совместных антитеррористических учений".

Об этом пишет белорусское министерство обороны, информирует 24 Канал. Там рассказали детали прибытия военных из Китая.

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В Беларусь прибыли китайские военные

В оборонном ведомстве Беларуси сообщили, что в их республику прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая.

Отмечается, что они примут участие в, как там указали, "совместной антитеррористической тренировке (учении)", которое состоится в период с 8 по 19 июля.

Совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, создать фундамент для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск,

– говорится в сообщении.

В ведомстве также показали кадры, как встречали иностранных гостей. В частности, их встретили хлебом и солью, что видно на обнародованных фотографиях.

В Беларусь прибыли военные из Китая / Фото минобороны Беларуси