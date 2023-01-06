Более того, лишить гражданства Беларуси могут, даже если человек приобрел его по рождению. Об этом сообщили в пресс-службе самопровозглашенного президента, сообщает 24 Канал.
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Какие изменения внесли в закон
Новые поправки предполагают ряд изменений. Речь, в частности, о:
- уточнении круга лиц, получивших гражданство Беларуси по рождению,
- лишении гражданства,
- обязанности приносить присягу лицами, приобретающими гражданство Беларуси,
- обязанности гражданина Беларуси уведомить о наличии у него документов других государств.
В частности, белорусы должны уведомлять компетентные органы о наличии у них иностранного гражданства, вида на жительство в другом государстве и другого документа, дающего право на получение льгот и преимуществ в иностранном государстве.
Подписанный президентом закон направлен на усовершенствование законодательства о гражданстве с целью обеспечения национальной безопасности,
– говорится в пресс-службе Лукашенко.
За что могут лишить гражданства
Белорусский диктатор решил лишать собственных людей гражданства, даже приобретенного по рождению, если они фактически посмеют пойти против его власти и решений. Оформили же это в обертку "экстремистской деятельности".
Чтобы лишить гражданства, сначала суд Беларуси, который, конечно, беспристрастный и справедливый, должен подтвердить преступления гражданина. Таких есть два:
- участие человека в экстремистской деятельности,
- причинение тяжкого вреда интересам Беларуси, если такой человек находится вне страны.
Справедливый суд Беларуси: последние новости
- В конце 2022 года "рельсового партизана" Виталия Мельника, которому силовики прострелили ноги, приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Известно, что мужчина в марте поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки, что привело к выведению из строя системы сигнализации.
- К 12 годам заключения осудили олимпийского призера в плавании Александру Герасименю и Александра Опейкина. Их признали виновными в создании "Белорусского фонда спортивной солидарности", занимавшегося вопросом санкций в отношении Беларуси.
- Также среди приговоров белорусского суда есть 2 года колонии за чучело Лукашенко, 11 лет – за костер на рельсах, 6 лет за спрятанный ноутбук. И таких приговоров множество. Прочитать о самых жестоких из них можно по ссылке.