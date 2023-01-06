Ба більше позбавити громадянства Білорусі можуть, навіть якщо людина набула його за народженням. Про це повідомили у пресслужбі самопроголошеного президента, пише 24 Канал.
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Які зміни внесли в закон
Нові поправки передбачають низку змін. Мовиться, зокрема, про:
- уточнення кола осіб, які набули громадянство Білорусі за народженням,
- позбавлення громадянства,
- обов'язок складання присяги особами, які набувають громадянства Білорусі,
- обов'язок громадянина Білорусі повідомити про наявність у нього документів інших держав.
Зокрема білоруси повинні повідомляти компетентні органи про наявність у них іноземного громадянства, посвідки на проживання в іншій державі та іншого документа, який дає право на отримання пільг та переваг в іноземній державі.
Підписаний президентом закон спрямовано на вдосконалення законодавства про громадянство з метою забезпечення національної безпеки,
– йдеться у пресслужбі Лукашенка.
За що можуть позбавити громадянства
Білоруський диктатор вирішив позбавляти власних людей громадянства, навіть набутого за народженням, якщо вони фактично посміють піти проти його влади та рішень. Оформили ж це в обгортку "екстремістської діяльності".
Щоб позбавити громадянства, спершу суд Білорусі, який звісно неупереджений та справедливий, повинен підтвердити злочини громадянина. Таких є два:
- участь людини в екстремістській діяльності,
- заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі, якщо така людина перебуває за межами країни.
Справедливий суд Білорусі: останні новини
- Наприкінці 2022 року "рейкового партизана" Віталія Мельника, якому силовики прострелили ноги, засудили до 16 років колонії суворого режиму. Відомо, що чоловік у березні підпалив релейну шафу світлофора автоматичного блокування, що призвело до виведення з ладу систему сигналізації.
- До 12 років ув'язнення засудили олімпійську призерку у плаванні Олександру Герасименю та Олександра Опейкіна. Їх визнали винними у створенні "Білоруського фонду спортивної солідарності", який займався питанням санкцій щодо Білорусі.
- Також серед вироків білоруського суду є 2 роки колонії за опудало Лукашенка, 11 років – за багаття на рейках, 6 років за захований ноутбук. І таких вироків безліч. Прочитати про найжорстокіші з них можна за посиланням.