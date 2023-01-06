Ба більше позбавити громадянства Білорусі можуть, навіть якщо людина набула його за народженням. Про це повідомили у пресслужбі самопроголошеного президента, пише 24 Канал.

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Які зміни внесли в закон

Нові поправки передбачають низку змін. Мовиться, зокрема, про:

уточнення кола осіб, які набули громадянство Білорусі за народженням,

позбавлення громадянства,

обов'язок складання присяги особами, які набувають громадянства Білорусі,

обов'язок громадянина Білорусі повідомити про наявність у нього документів інших держав.

Зокрема білоруси повинні повідомляти компетентні органи про наявність у них іноземного громадянства, посвідки на проживання в іншій державі та іншого документа, який дає право на отримання пільг та переваг в іноземній державі.

Підписаний президентом закон спрямовано на вдосконалення законодавства про громадянство з метою забезпечення національної безпеки,

– йдеться у пресслужбі Лукашенка.

За що можуть позбавити громадянства

Білоруський диктатор вирішив позбавляти власних людей громадянства, навіть набутого за народженням, якщо вони фактично посміють піти проти його влади та рішень. Оформили ж це в обгортку "екстремістської діяльності".

Щоб позбавити громадянства, спершу суд Білорусі, який звісно неупереджений та справедливий, повинен підтвердити злочини громадянина. Таких є два:

участь людини в екстремістській діяльності,

заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі, якщо така людина перебуває за межами країни.

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