Кара Божья с россии перекинулась на беларусь: в результате непогоды – поваленные деревья

беларусь вслед за россией также накрыла непогода. 12 июля она наделала беды в областях, близких к границе с Украиной.

Надеемся, что так погода мстит беларуси за ракетные удары по Украине. Теперь в стране – настоящий деревопад.

Актуально В россии из-за ураганов погибли 2 человека, а 18 – пострадали, непогода продолжается

Детали непогоды в беларуси

Во вторник в беларуси весь день дул штормовой ветер и падал сильный дождь. Это привело к негативным последствиям. Так, в Гродненской области зафиксировали 25 случаев падения деревьев на проезжую часть. В Зельвенском районе дерево упало во двор частного дома, а в Гродно – придавило припаркованный автомобиль.

Много дворов в области затопило из-за сильного дождя. Кроме того, в 110 населенных пунктах были проблемы с электроснабжением. К утру 13 июля свет уже восстановили полностью.

В Могилевской области спасатели 9 раз выезжали на вызовы, чтобы убрать деревья. Те упали на 5 автомобилей.

В Бресте ветер повалил 23 дерева. Часть из них "приземлилась" на 6 автомобилей и подъезд жилого дома.

Последствия сильного ветра и дождя в беларуси / Фото белорусские СМИ

Ураганы в россии

Перед тем деревопад был в москве. В результате него погибли 2 человека, а еще 18 – получили ранения. Впоследствии экстремальная погода распространилась и на остальные российские регионы. Сочи и Якутия оказались в воде. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов и затопили населенные пункты. Жителей некоторых из них пришлось эвакуировать.