Сподіваємось, що так погода мстить білорусі за ракетні удари по Україні. Тепер в країні – справжній деревопад.

Актуально У росії через урагани загинули 2 людей, а 18 – постраждали, негода триває

Деталі негоди у білорусі

У вівторок в білорусі весь день дув штормовий вітер та падав сильний дощ. Це призвело до негативних наслідків. Так, у Гродненській області зафіксували 25 випадків падіння дерев на проїжджу частину. У Зельвенському районі дерево впало на подвір'я приватного будинку, а в Гродно – придавило припаркований автомобіль.

Багато подвір'їв в області затопило через сильний дощ. Крім того, у 110 населених пунктах були проблеми з електропостачанням. До ранку 13 липня світло вже відновили повністю.

У Могильовській області рятувальники 9 разів виїжджали на виклики, щоб прибрати дерева. Ті впали на 5 автомобілів.

У Бресті вітер повалив 23 дерева. Частина з них "приземлилася" на 6 автомобілів та під'їзд житлового будинку.

Наслідки сильного вітру та дощу у білорусі / Фото білоруські ЗМІ

Урагани у Росії

Перед тим деревопад був у Москві. Унаслідок нього загинуло 2 людей, а ще 18 – зазнали поранень. Згодом екстремальна погода поширилася й на решту російських регіонів. Сочі та Якутія опинилися у воді. Через сильні дощі ріки вийшли з берегів і затопили населені пункти. Мешканців деяких з них довелося евакуювати.