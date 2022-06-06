В Беларуси до сих пор остается российская армия, имеющая "Искандеры-М", "Панцири", С-400 и самолеты

Часть российской армии до сих пор находится на пограничной Беларуси с Украиной. Оккупанты имеют на вооружении "Искандеры-М", "Панцири", самолеты и многое другое.

Существенных изменений в Волынском и Полесском направлениях не было. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 6 июня.

Оккупанты готовятся к наступлению на Славянск и Святогорск, штурмуют Северодонецк: продолжаются бои

Вражеская техника на белорусско-украинской границе

На территории Беларуси, вдоль Государственной границы Украины, сохраняется присутствие отдельных подразделений вооруженных сил России, имеющих на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно -тактической авиации,

– говорится в сообщении.

Ситуация на направлениях по состоянию на утро 6 июня

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану на границе с Россией в Брянской и Курской областях. Оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении россияне усиленно восстанавливают транспортную инфраструктуру и строят понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях. Они планируют возобновить наступление.

На Харьковском направлении основные усилия сосредоточены на содержании занятых рубежей. Оккупанты осуществляют усиленные артиллерийские и минометные обстрелы позиций ВСУ. Кроме того, они обстреливают гражданскую инфраструктуру в районах Базиловки, Кутузовки и Петровского.

На Славянском направлении враг наступает на Славянск. Из артиллерии разного калибра обстрелял гражданскую инфраструктуру возле Большой Камышевахи, Вернополья, Дубровного, Новой Дмитровки и Курульки.

На Донецком направлении подразделения агрессора нанесли ракетные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.

На Лиманском направлении россияне наступают в районе Святогорска, штурмуют Щурово и Старый Караван. Продолжаются боевые действия.

На Северодонецком направлении враг обстреливал ВСУ из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура Метелкиного, Боровского, Устиновки, Тошковки и других. Кафиры продолжают штурмовать Северодонецк.

На Бахмутском направлении оккупанты атаковали Золотое, Ореховое, Горное, Врубовку, Клиново, Белогоровку, Покровская, Роты, Бахмут, Берестово, Камышеваху и Николаевку. Бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.

На Южнобужском направлении оккупанты производили обстрелы из артиллерии возле населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы.

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