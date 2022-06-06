В Беларуси до сих пор остается российская армия, имеющая "Искандеры-М", "Панцири", С-400 и самолеты
6 июня 2022 , 07:51Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Часть российской армии до сих пор находится на пограничной Беларуси с Украиной. Оккупанты имеют на вооружении "Искандеры-М", "Панцири", самолеты и многое другое.
Существенных изменений в Волынском и Полесском направлениях не было. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 6 июня.
Оккупанты готовятся к наступлению на Славянск и Святогорск, штурмуют Северодонецк: продолжаются бои
Вражеская техника на белорусско-украинской границе
На территории Беларуси, вдоль Государственной границы Украины, сохраняется присутствие отдельных подразделений вооруженных сил России, имеющих на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно -тактической авиации,
– говорится в сообщении.
Ситуация на направлениях по состоянию на утро 6 июня
- На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану на границе с Россией в Брянской и Курской областях. Оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.
- На Слобожанском направлении россияне усиленно восстанавливают транспортную инфраструктуру и строят понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях. Они планируют возобновить наступление.
- На Харьковском направлении основные усилия сосредоточены на содержании занятых рубежей. Оккупанты осуществляют усиленные артиллерийские и минометные обстрелы позиций ВСУ. Кроме того, они обстреливают гражданскую инфраструктуру в районах Базиловки, Кутузовки и Петровского.
- На Славянском направлении враг наступает на Славянск. Из артиллерии разного калибра обстрелял гражданскую инфраструктуру возле Большой Камышевахи, Вернополья, Дубровного, Новой Дмитровки и Курульки.
- На Донецком направлении подразделения агрессора нанесли ракетные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.
- На Лиманском направлении россияне наступают в районе Святогорска, штурмуют Щурово и Старый Караван. Продолжаются боевые действия.
- На Северодонецком направлении враг обстреливал ВСУ из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура Метелкиного, Боровского, Устиновки, Тошковки и других. Кафиры продолжают штурмовать Северодонецк.
- На Бахмутском направлении оккупанты атаковали Золотое, Ореховое, Горное, Врубовку, Клиново, Белогоровку, Покровская, Роты, Бахмут, Берестово, Камышеваху и Николаевку. Бои продолжаются.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.
- На Южнобужском направлении оккупанты производили обстрелы из артиллерии возле населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы.