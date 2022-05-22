В Беларуси хоронят военных, подписавших контракты с российскими ПИК и сражавшихся в Украине

Некоторые белорусские военные решили встать на сторону россиян и принять участие в войне против Украины. Из-за такого решения их родственникам пришлось заниматься организацией похорон.

Большинство белорусских военных не хотят воевать против Украины. Они понимают, что это верная гибель, так что не собираются делать активных шагов в этом направлении.

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Захоронение военных, воевавших против Украины

Некоторым белорусским военным захотелось добавить адреналина в свою жизнь. Они подписали контракты российскими частными военными компаниями и уехали воевать против Украины.

Как стало известно украинским разведчикам, в нескольких белорусских населенных пунктах уже прошли захоронения таких персонажей. Солдата-контрактника похоронили в городе Марьина горка Минской области, а в Осиповичах хоронили еще одного солдата и отставного офицера.

Разведчики сообщают, что практика подписания контрактов с российскими ПИК в белорусской армии достаточно редка. Агитация или пропагандистские мероприятия в воинских частях не проводятся. Лишь одиночные солдаты в погоне за деньгами идут воевать против Украины. Впрочем, как только увеличилось количество новостей о ликвидированных и пропавших без вести, количество желающих повоевать против Украины резко упало.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Российские кафиры продолжают обстреливать приграничные районы Сумской и Черниговской областей. В Черниговской области сегодня уже зафиксировали 6 "прилетов" вражеских снарядов. Потерь личного состава и техники в результате вражеского огня в ВСУ нет.

Польша предоставила Украине военную помощь в 2 миллиарда долларов. В частности, наша армия получила танки, средства ПВО, БТРы, амуницию и другое вооружение.

Российские кафиры продолжают проводить депортацию украинцев из Мариуполя, также они вывозят на территорию России украинских детей. Вчера, 21 мая, россияне совершили незаконный вывоз 313 человек. Также известно, что кафиры проводят "фильтрационные" мероприятия, во время которых незаконно допрашивают украинцев и издеваются над мирными людьми. Кроме того, в Мариуполе кафиры снимают пропагандистские ролики и пытаются скрыть последствия совершенных преступлений.

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