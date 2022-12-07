В Беларуси будут казнить предателей
Белорусские СМИ распространяют комментарий палаты представителей Беларуси, из которого понятно, что смертная казнь может быть применена к лицам, предавших государство. Это достаточно опасный сигнал, поскольку в Беларуси считают изменниками всех, кто не хочет подчиняться воле Лукашенко.
Внимание В Беларуси растет недовольство руководством из-за втягивания страны в войну, – Генштаб
С целью оказания сдерживающего действия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом Закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающие возможность применения наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенное должностным лицом, занимающим государство должность или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего,
– говорится в объяснительном комментарии.
Вероятно, тот факт, что смертную казнь хотят применять именно против чиновников и военных, указывает на то, что Лукашенко и дальше пытается склонить свою страну к войне. И если до сих пор военные просто отказывались выполнять преступные указы, то теперь Лукашенко хочет не оставить им выбора.
Либо исполнение приказа, либо казнь. Грязные средства вовлечения в войну для обоих диктаторов не являются новым, но шантаж смертью – это уже слишком.
Что происходит в Беларуси: последние новости
- Недавно в Лукашенко приезжал министр обороны России Сергей Шойгу. О чем они договаривались пока неизвестно. Однако точно о войне в Украине.
- Военный эксперт Роман Свитан предположил, что российская делегация уговаривала Лукашенко предоставить Москве оружие. Кроме Шойгу, белорусского диктатора посетил и Лавров. Эксперты считают, что это плохой знак для Лукашенко. Вероятно, Беларусь готовится к вторжению в Беларусь.
- Ранее в Институте Лансинга опубликовали разведданные о том, что Путин хочет ликвидировать Лукашенко. Таким образом, российский диктатор стремится установить контроль над армией Беларуси.