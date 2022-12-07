В Беларуси будут казнить предателей

Белорусские СМИ распространяют комментарий палаты представителей Беларуси, из которого понятно, что смертная казнь может быть применена к лицам, предавших государство. Это достаточно опасный сигнал, поскольку в Беларуси считают изменниками всех, кто не хочет подчиняться воле Лукашенко.

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С целью оказания сдерживающего действия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом Закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающие возможность применения наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенное должностным лицом, занимающим государство должность или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего,

– говорится в объяснительном комментарии.

Обратите внимание! Расстрел за измену государству был в Уголовном кодексе СССР, правда, там государство подменялось понятием Родина. Поэтому Лукашенко и Путин уверенно восстанавливают советский режим. Различий почти не осталось.

Вероятно, тот факт, что смертную казнь хотят применять именно против чиновников и военных, указывает на то, что Лукашенко и дальше пытается склонить свою страну к войне. И если до сих пор военные просто отказывались выполнять преступные указы, то теперь Лукашенко хочет не оставить им выбора.

Либо исполнение приказа, либо казнь. Грязные средства вовлечения в войну для обоих диктаторов не являются новым, но шантаж смертью – это уже слишком.

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