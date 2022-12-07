На военных полигонах Беларуси продолжается подготовка вражеских подразделений. К счастью, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Достойно внимания В Курске распространяют слухи о возможном вторжении ВСУ, – Генштаб

Среди белорусов растет недовольство

По информации Генштаба, среди пограничников и военнослужащих Беларуси растет недовольство деятельностью военно-политического руководства страны.

Стоит добавить, что плановые учения по новому призыву проходят около 10 тысяч призывников. Часть белорусских полигонов занята русскими "мобиками".

Сейчас в стране появилась неприятная тенденция – белорусов начали отправлять на обучение до Новгородской области России.

Что происходит в Беларуси: коротко