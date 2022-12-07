На військових полігонах Білорусі продовжується підготовка ворожих підрозділів. На щастя, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Варте уваги У Курську поширюють чутки про можливе вторгнення ЗСУ, – Генштаб
Серед білорусів зростає невдоволення
За інформацією Генштабу, серед прикордонників та військовослужбовців Білорусі зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва країни.
Варто додати, що планові навчання внаслідок нового призову проходять близько 10 тисяч призовників. Частина білоруських полігонів зайнята російськими "мобіками".
Зараз в країні з'явилася неприємна тенденція – білорусів почали відправляти на навчання аж до Новгородської області Росії.
Що відбувається в Білорусі: коротко
- Сєргєй Шойгу з'їздив до Мінська та зустрівся з Алєксандром Лукашенком. Глава міноборони країни-агресорки та самопроголошений президент Білорусі говорили про війну в Україні.
- Військовий експерт Роман Світан припустив, що російська делегація вмовляла Лукашенка надати Москві зброю. Також на переговорах Шойгу міг домагатися, аби самопроголошений білоруський лідер дозволив обстрілювати Україну ракетами з території Білорусі.
- Окрім Шойгу до Білорусі також приїжджав Сєргєй Лавров та низка російських генералів. Політтехнолог Михайло Шейтельман зауважив, що це поганий сигнал для Лукашенка. Так, Росія може готуватись до вторгнення в Білорусь, її повної анексії та навіть убивства самопроголошеного президента.
- В американському Інституті Лансінга взагалі вважають, що Путін хоче ліквідувати Лукашенка. Російський диктатор прагне встановити контроль в Білорусі і використати війська проти України.