На військових полігонах Білорусі продовжується підготовка ворожих підрозділів. На щастя, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Варте уваги У Курську поширюють чутки про можливе вторгнення ЗСУ, – Генштаб

Серед білорусів зростає невдоволення

За інформацією Генштабу, серед прикордонників та військовослужбовців Білорусі зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва країни.

Варто додати, що планові навчання внаслідок нового призову проходять близько 10 тисяч призовників. Частина білоруських полігонів зайнята російськими "мобіками".

Зараз в країні з'явилася неприємна тенденція – білорусів почали відправляти на навчання аж до Новгородської області Росії.

Що відбувається в Білорусі: коротко