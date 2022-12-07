У Білорусі страчуватимуть зрадників
Білоруські ЗМІ поширюють коментар палати представників Білорусі, з якого зрозуміло, що смертна кару можуть застосувати до особи, яка зрадила державу. Це досить небезпечний сигнал, оскільки у Білорусі вважають зрадниками усіх, хто не хоче коритись волі Лукашенка.
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З метою надання стримувальної дії на деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби зі зрадою державі проєктом Закону пропонується внесення змін до санкції частини 2 статті 356 КК, які передбачають можливість застосування покарання у вигляді смертної страти за зраду державі, вчинену посадовою особою, яка обіймає державну посаду, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця,
– йдеться у пояснювальному коментарі.
Ймовірно, той факт, що смертну кару хочуть застосовувати саме проти чиновників та військових вказує на те, що Лукашенко й далі намагається схилити свою країну до війни. І якщо досі військові просто відмовлялись виконувати злочинні укази, таким чином, Лукашенко хоче не залишити їм вибору.
Або виконання наказу, або страта. Брудні засоби втягнення у війну для обох диктаторів не є чимось новим, але шантаж смертю – це уже занадто.
Що відбувається у Білорусі: останні новини
- Нещодавно до Лукашенка приїздив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Про що вони домовлялись наразі невідомо. Однак, точно про війну в Україні.
- Військовий експерт Роман Світан припустив, що російська делегація вмовляла Лукашенка надати Москві зброю. Окрім Шойгу білоруського диктатора відвідав і Лавров. Експерти вважають, це поганий знак для Лукашенка. Ймовірно, Білорусь готується до вторгнення в Білорусь.
- Раніше в Інституті Лансінга опублікували розвіддані про те, що Путін хоче ліквідувати Лукашенка. Таким чином російський диктатор прагне встановити контроль над армією Білорусі.