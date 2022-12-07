У Білорусі страчуватимуть зрадників

Білоруські ЗМІ поширюють коментар палати представників Білорусі, з якого зрозуміло, що смертна кару можуть застосувати до особи, яка зрадила державу. Це досить небезпечний сигнал, оскільки у Білорусі вважають зрадниками усіх, хто не хоче коритись волі Лукашенка.

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З метою надання стримувальної дії на деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби зі зрадою державі проєктом Закону пропонується внесення змін до санкції частини 2 статті 356 КК, які передбачають можливість застосування покарання у вигляді смертної страти за зраду державі, вчинену посадовою особою, яка обіймає державну посаду, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця,

– йдеться у пояснювальному коментарі.

Зверніть увагу! Розстріл за зраду державі був у Кримінальному кодексі СРСР, щоправда, там держава підмінялася поняттям Батьківщина. Тож, Лукашенко та Путін впевнено відновлюють радянський режим. Відмінностей майже не залишилось.

Ймовірно, той факт, що смертну кару хочуть застосовувати саме проти чиновників та військових вказує на те, що Лукашенко й далі намагається схилити свою країну до війни. І якщо досі військові просто відмовлялись виконувати злочинні укази, таким чином, Лукашенко хоче не залишити їм вибору.

Або виконання наказу, або страта. Брудні засоби втягнення у війну для обох диктаторів не є чимось новим, але шантаж смертю – це уже занадто.

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