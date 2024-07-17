Мозырский НПЗ также один из основных производителей и поставщиков топлива – дизеля и авиационного керосина для российской армии. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что это предприятие осталось одним из основных поставщиков после ударов по российским НПЗ.

К теме Миру больно, что мы бьем по энергетике России – сделайте так, чтобы она не била нашу, – Зеленский

Возможно действовали партизаны

Причиной, из-за которой мог остановиться Мозырский НПЗ, считает военный эксперт, также могут быть действия белорусских партизан.

Эта остановка даст возможность украинским войскам, используя временной лаг, когда у россиян на фронте не будет в достаточном количестве керосина, провести некоторые контрнаступательные мероприятия или ротации,

– предположил Роман Свитан.

Также через Мозырский нефтеперерабатывающий завод происходит прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба". В районе Мозыря он разветвляется на две трубы. Одна идет в Польшу, а вторая – через Украину – в Венгрию.

Напомним, что официальная причина приостановления работы Мозырского НПЗ – это ураган, из-за которого возникла авария в энергетической системе. Кроме нефтеперерабатывающего завода, в Мозыре остановила свою работу ТЭЦ.

Также проблемы с электроэнергией ощутили на себе жители Калинковичей, Ельска, Наровли, Речицы, Петрикова и части Гомеля. В частности в Гомельской области был объявлен режим чрезвычайного положения.

Как сообщалось 16 июля, в Беларуси были завершены основные восстановительные работы по энергоснабжению региона. В частности на Мозырском НПЗ начался процесс подготовки к пуску оборудования.