На самом деле причина приостановления работы Мозырского НПЗ заключается в совершенно другом. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Я думаю, что причина на самом деле та, которую не хочет объяснять Беларусь. И она не связана ни с ураганом, ни с дронами. Потому что причина одна, как мне кажется", – сказал военный эксперт.

Они начали надрываться

Александр Мусиенко предположил, что, возможно, работники Мозырского НПЗ "надорвались". Ведь после украинских атак по многим нефтеперерабатывающим заводам на территории России увеличилась переработка нефти на Мозырском НПЗ.

Они реально начали надрываться, начали выходить за те возможные предельные объемы, которые этот завод способен перерабатывать. Поэтому я думаю, что это одна из основных причин, почему он остановился. Потому что, насколько мне известно, там произошла довольно значительная авария. Они сейчас работают над тем, чтобы восстановить его,

– предположил он.

Нельзя исключать действия белорусских партизан. Однако если бы это был прилет дрона, то самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко точно заявил бы об этом. Кроме того, не фиксировали большого пожара.

"Поэтому я думаю, что оборудование вышло из строя, вероятнее всего, из-за того, что они просто на сверхвозможностях работают. Вторая версия, что ему могли помочь выйти из строя. Но насколько мне известно, вероятнее всего, первая причина", – считает Мусиенко.

Что известно об аварии

Причиной остановить работы Мозырского НПЗ называют ураган, повлекший аварию в энергетической системе. Кроме города Мозырь, проблемы с электроэнергией возникли у жителей Калинковичей, Ельска, Наровли, Речицы, Петрикова и части Гомеля в Беларуси. В то же время фиксируют перебои со связью и водоснабжением.

Есть информация, что из-за отсутствия необходимых запчастей оперативное восстановление нормальной работы всех систем невозможно. Сообщалось, что в Мозыре остановлен НПЗ и ТЭЦ. В Гомельской области объявлен режим чрезвычайного положения.