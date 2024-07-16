Насправді причина призупинення роботи Мозирського НПЗ полягає у зовсім іншому. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Я думаю, що причина насправді та, яку не хоче пояснювати Білорусь. І вона не пов'язана ні з буревієм, ні з дронами. Тому що причина одна, як мені здається", – сказав військовий експерт.

Вони почали надриватися

Олександр Мусієнко припусти, що, можливо, працівники Мозирського НПЗ "надірвалися". Адже після українських атак по багатьох нафтопереробних заводах на території Росії збільшилась переробка нафти на Мозирському НПЗ.

Вони реально почали надриватися, почали виходити за ті можливі граничні обсяги, які цей завод здатен переробляти. Тому я думаю, що це одна із основних причин, чому він зупинився. Тому що, наскільки мені відомо, там сталася досить значна аварія. Вони зараз працюють над тим, щоб відновити його,

– припустив він.

Не можна виключати дії білоруських партизанів. Однак якби це був приліт дрона, то самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко точно заявив би про це. Крім того, не фіксували великої пожежі.

"Тому я думаю, що обладнання вийшло з ладу, найімовірніше, через те, що вони просто на надможливостях працюють. Друга версія, що йому могли допомогти вийти з ладу. Але наскільки мені відомо, найімовірніше, перша причина", – вважає Мусієнко.

Що відомо про аварію

Причиною зупинити роботи Мозирського НПЗ називають буревій, що спричинив аварію в енергетичній системі. Крім міста Мозир, проблеми з електроенергією виникли у жителів Калинковичів, Єльська, Наровлі, Речиці, Петрикова та частини Гомеля у Білорусі. Водночас фіксують перебої зі зв'язком і водопостачанням.

Є інформація, що через відсутність необхідних запчастин оперативне відновлення нормальної роботи всіх систем неможливе. Повідомлялося, що у Мозирі зупинено НПЗ та ТЕЦ. У Гомельській області оголошено режим надзвичайного стану.