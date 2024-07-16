Про це стало відомо пізно ввечері, 15 липня. Причиною зупинити роботи заводу називають буревій, що спричинив аварію в енергетичній системі.

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У Білорусі негода пошкодила енергетику

Крім міста Мозира, проблеми з електроенергією виникли у жителів Калинковичів, Єльська, Наровлі, Речиці, Петрикова та частини Гомеля у Білорусі. Водночас фіксують перебої зі зв'язком і водопостачанням.

Телеграм-канал NEXTA пише, що через відсутність необхідних запчастин оперативне відновлення нормальної роботи всіх систем просто-таки неможливе.

У Мозирі зупинено НПЗ та ТЕЦ. У Гомельській області оголошено режим надзвичайного стану,

– вказано в повідомленні.

Нафтопереробний завод, що передавав паливо російським військовим на війну проти України, розташований за 30 кілометрів від кордону з нашою державою.

Де розташований Мозирський НПЗ: дивіться на карті від Google maps

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Згадаємо, що з інтенсивною регулярністю українські дрони атакують нафтопереробні заводи на території Росії, аби ускладнити ведення війни для окупантів. Проти 13 липня СБУ вдарила по нафтобазі в Ростовській області.

Близько пів сотні рятувальників довелось долучити до гасіння пожежі, якій присвоїли ранг найвищої складності.