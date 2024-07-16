Об этом стало известно поздно вечером, 15 июля. Причиной остановить работы завода называют ураган, повлекший аварию в энергетической системе.

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В Беларуси непогода повредила энергетику

Кроме города Мозырь, проблемы с электроэнергией возникли у жителей Калинковичей, Ельска, Наровли, Речицы, Петрикова и части Гомеля в Беларуси. В то же время фиксируют перебои со связью и водоснабжением.

Телеграмм-канал NEXTA пишет, что из-за отсутствия необходимых запчастей оперативное восстановление нормальной работы всех систем просто-таки невозможно.

В Мозыре остановлены НПЗ и ТЭЦ. В Гомельской области объявлен режим чрезвычайного положения,

– указано в сообщении.

Нефтеперерабатывающий завод, передававший топливо российским военным на войну против Украины, расположен в 30 километрах от границы с нашим государством.

Где расположен Мозырский НПЗ: смотрите на карте от Google maps

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Вспомним, что с интенсивной регулярностью украинские дроны атакуют нефтеперерабатывающие заводы на территории России, чтобы усложнить ведение войны для оккупантов. Против 13 июля СБУ ударила по нефтебазе в Ростовской области.

Около полсотни спасателей пришлось привлечь к тушению пожара, которому присвоили ранг наивысшей сложности.