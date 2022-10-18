В Беларуси под видом учебных сборов проходят мероприятия скрытой мобилизации

Беларусь продолжает поддерживать войну России против Украины. В частности, под видом учебных сборов режим Лукашенко проводит скрытую мобилизацию.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ. Кроме того, сохраняется угроза обстрелов с белорусской территории.

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Мобилизация в Беларуси

По данным Генштаба, в настоящее время в Беларуси проводят подготовку операторов зентино-ракетных комплексов и танкистов.

Под видом учебных сборов проходят мероприятия скрытой мобилизации в вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, с территории Беларуси сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов и атак с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed 136.

Угроза наступления из Беларуси

Прежде всего, стоит отметить, что Беларусь уже стала полноценной участницей войны против Украины – с ее территории 24 февраля российские войска наступали на Севере, в частности на Киев. Во время наступления из Беларуси россияне оккупировали Чернобыльскую АЭС и ряд населенных пунктов, в том числе и те, в которых захватчики совершили массу военных преступлений. Кроме того, с территории Беларуси по Украине нанесли сотни ракетных и авиационных ударов, а в последнее время оттуда летят иранские дроны – в частности ими атаковали Киев 17 октября.

Сейчас в Беларуси происходят странные процессы, которые, с одной стороны, могут выглядеть как подготовка к новому наступлению на Украину, а с другой – как психологическое давление на украинцев. В частности, режим Лукашенко начал передавать свою технику россиянам, отправляя эшелоны на Восток и во временно оккупированный Крым. В то же время в Беларусь прибывают мобилизованные из России.

По данным Главного управления разведки Минобороны, Путин пытается склонить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к тому, чтобы его войска начали наступление на Севере. В частности, кремлевский диктатор надеется на то, что Украине придется разбрасывать свои силы на большую территорию, что замедлит контрнаступление. Однако белорусский диктатор пытается любой ценой избежать этого, поэтому всячески поддерживает российскую агрессию и делает громкие позорные заявления.

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