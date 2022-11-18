Режим Лукашенко признал экстремистской украинскую песню "Батько наш – Бандера"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко не перестает удивлять. В стране признали "экстремистской" украинскую песню.

В частности, речь идет о популярной в Украине песне "Батько наш – Бандера". Об этом пишут белорусские СМИ.

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В Беларуси запретили песню о Бандере

Соответствующее решение 14 ноября принял суд Железнодорожного района Гомеля.

Напомним, что недавно МВД Беларуси внесло в список нацистской символики и атрибутики лозунг "Жыве Беларусь!" и отзыв "Жыве".

Там уверяют, что мотивация в документе звучит, что якобы этот лозунг использовался в антипартизанских операциях. Таким образом, белорусам запрещается "кричать "Жыве Беларусь!" и отвечать "Жыве" с поднятием правой руки с вытянутой ладонью.

Как сообщает Радыё Свабода, инициатором приравнивания приветствия "Жыве Беларусь!" был провластный историк и депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк. Он утверждает, что белорусское поздравление – калька из нацистского "Зиг хайль".

Что известно об украинском хите

Участники ансамбля "Пентархия", выпускники факультета "Богословие" Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича спели песню "Батько наш – Бандера" в 2019 году в музее в Старом Угринове.

Это видео собрало более 15 миллионов просмотров.

Сама же песня приобрела популярность в 2021 году. В частности, украинский хит дал повод россиянам включить очередной фейкомет поклонения украинцев антироссийским богам.

Сами же фольклористы отмечают, что "Батько наш – Бандера" очень похожа в музыке на песню времен УПА. К сожалению, авторство этой песни пока установить не удалось.

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