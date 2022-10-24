Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер, основатель первого военного братства Беларуси Сергей Бульба. По его словам, ряд белорусских предприятий сейчас начал шить зимнюю одежду.

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Что россияне заказывают в Беларуси

При этом речь идет не о собственных нуждах Беларуси – предприятия производят военную зимнюю одежду для российской армии.

Россияне также ищут, где закупить 1,5 миллиона аптечек. Они сейчас активно интересуются этим у белорусов и также заказывают аптечки у белорусских предприятий,

– сообщил Бульба.

Белорусский оппозиционер рассказал, что белорусская армия не хочет воевать против Украины. Однако появлялась информация о том, что россияне могут переодеться в белорусскую форму и, таким образом, пойти в наступление на Украину.

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Впрочем, по словам Бульбы, пока четких доказательств подобных намерений Кремля нет.

В Беларуси изготавливают форму, похожую на украинский пиксель

В то же время в Беларуси создать аналог российской ЧВК "Вагнера" – частную военную компанию "Гард". Туда завезли форму, очень похожую на украинский камуфляж "Пиксель".

На базе ЧВК "Гард" проводили собрание инструкторов абсолютно всех белорусских подразделений и ведомств. Поэтому мы опасались, что белорусских военных могут одеть в украинскую форму и привлечь к каким-то провокациям. Однако пока ничего такого не произошло,

– сказал Бульба.

Он добавил, что впоследствии оказалось, что на самом деле форма была не украинская.

"Один из комбинатов в Беларуси начал шить белорусскую форму такого же типа. То есть очень похожую на форму ВСУ", – отметил основатель первого военного братства Беларуси.

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