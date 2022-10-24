Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер, засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба. За його словами, низка білоруських підприємств зараз почала шити зимовий одяг.

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Що росіяни замовляють у Білорусі

При цьому йдеться не про власні потреби Білорусі – підприємства виробляють військовий зимовий одяг для російської армії.

Росіяни також шукають, де закупити 1,5 мільйона аптечок. Вони зараз активно цікавляться цим у білорусів і так само замовляють аптечки у білоруських підприємств, – повідомив Бульба.

Білоруський опозиціонер розповів, що білоруська армія не хоче воювати проти України. Однак з'являлася інформація про те, що росіяни можуть переодягнутися у білоруську форму і таким чином піти у наступ на Україну.

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Втім, за словами Бульби, поки що чітких доказів подібних намірів Кремля немає.

У Білорусі виготовляють форму, схожу на український піксель

Водночас у Білорусі створити аналог російської ВПК "Вагнера" – приватну військову компанію "Гард". Туди завезли форму, дуже схожу на український камуфляж "Піксель".

На базі ПВК "Гард" проводили збори інструкторів абсолютно всіх білоруських підрозділів та відомств. Тому ми остерігалися, що білоруських військових можуть одягнути в українську форму і залучити до якихось провокацій. Однак поки що нічого такого не сталося,

– сказав Бульба.

Він додав, що згодом виявилося, що насправді форма була не українською.

"Один з комбінатів у Білорусі почав шити білоруську форму такого самого типу. Тобто дуже подібну до форми ЗСУ", – зазначив засновник першого воєнного братства Білорусі.

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