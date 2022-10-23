Про це 24 каналу розповів засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба. Він також зазначив, що вочевидь Лукашенка серйозно попередили про наслідки, якщо він справді наважиться на вторгнення.

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Тому, на мою думку – всі, хто мав задуматися, задумались,

– каже Бульба.

Постійна напруга на українсько-білоруському кордоні

Нагадаємо, нещодавно Олег Жданов припустив, що до весни напад є малоймовірним. Адже в цей час триватиме формування ударного угруповання військ для прориву українсько-білоруського кордону.

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Чому всі знову заговорили про "білоруський фронт"

20 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що загроза наступу з Білорусі зростає. Однак, напрямок наступу може зміститись на Захід білорусько-українського кордону. У такий спосіб ворог може спробувати перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів.

Утім, радник глави ОП Олексій Арестович переконаний: якщо окупанти підуть в наступ з Білорусі на Захід, тобто в напрямку Волині, то це триватиме близько 18 днів. Арестович запевнив, що росіяни зазнають невдачі.

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У жовтні в Білорусі було помічено перекидання білоруської техніки з тактичним знаком двійка в трикутнику. При цьому раніше фіксували перекидання військової техніки Білорусі в напрямку країни-агресорки.

У Командуванні Об'єднаних сил ЗСУ вважають, що загроза з Білорусі може зрости навесні. В ООС зазначили, що до кінця року ворог таки не зможе накопичити достатньо сил і засобів для повторного наступу, тому ситуація на північних кордонах нашої країни має залишитися стабільною.