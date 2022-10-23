Об этом 24 каналу рассказал основатель первого военного братства Беларуси Сергей Бульба. Он также отметил, что, очевидно, Лукашенко серьезно предупредили о последствиях, если он действительно решится на вторжение.

Читайте также Какая сейчас угроза наступления из Беларуси на запад Украины: объяснение главы Ровенской ОВА

Поэтому, по моему мнению – все, кто должен был задуматься, задумались,

– говорит Бульба.

Постоянное напряжение на украинско-белорусской границе

Напомним, недавно Олег Жданов предположил, что к весне нападение маловероятно. Ведь в это время будет продолжаться формирование ударной группировки войск для прорыва украинско-белорусской границы.

Будет ли открытие фронта на севере – угроза из Беларуси: смотрите видео



Почему все снова заговорили о "белорусском фронте"

20 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что угроза наступления из Беларуси растет. Однако направление наступления может сместиться на запад белорусско-украинской границы. Таким образом, враг может попытаться перерезать основные логистические артерии поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

Впрочем, советник главы ОП Алексей Арестович убежден: если оккупанты пойдут в наступление из Беларуси на запад, то есть в направлении Волыни, то это продлится около 18 дней. Арестович заверил, что россияне потерпят неудачу.

К слову У россиян не хватает танков, – обозреватель о проблемах в армии врага на "учениях" в Беларуси

В октябре в Беларуси было замечено перебрасывание белорусской техники с тактическим знаком двойка в треугольнике. При этом ранее фиксировали перебрасывание военной техники Беларуси в направлении страны-агрессора.

В Командовании Объединенных сил ВСУ считают, что угроза из Беларуси может возрасти весной. В ООС отметили, что до конца года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления, поэтому ситуация на северных границах нашей страны должна остаться стабильной.