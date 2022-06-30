В Беларуси начали массово раздавать повестки в военкоматы мужчинам и женщинам, – СМИ

В Беларуси массово вызывают в военкоматы военнообязанных мужчин и женщин. Больше всего – в Гомельской области, однако известно о случаях в Минске, Гродно и Бресте.

Повестки массово начали присылать последние 3 – 4 дня. В повестках не указано причины, по которой надо явиться в военкомат. При этом за неявку грозят ответственностью за "Уклонение от мероприятий призыва". Повестки приходят не только мужчинам, но и военнообязанным женщинам, в частности медсестрам.

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Как проходит визит в военкомат

Те, кто уже сходил в военкоматы, говорят, что вызывают в связи с учениями по мобилизации для контрольной явки. Сразу после отметки о явке отпускают домой.

Людям, которым вручили повестки, говорят, что сейчас происходит проверка комиссариатов, насколько быстро они могут оповестить военнообязанных, проанализировать неявку, в течение которого военнообязанные прибывают в приписные пункты и т.д.

В военкомате акцентируют, что никакой мобилизации в стране нет и военного положения тоже никто не объявлял. Некоторые говорят, что это просто тренировка сбора личного состава для формирования территориальной обороны в случае военной угрозы.

В военкоматах "не знают", что из Беларуси в Украину летят ракеты

Журналист позвонил военкомату под видом обычного гражданского и поинтересовался, что это за повестки и не отправят ли его временем на войну в Украину.

Никто никого ни на какую войну не отнимает. Можете не беспокоиться. Просто приезжают военнообязанные. Каждый мужчина до 50 лет стоит на военном учете. Они приезжают на пункт предварительного сбора военнообязанных, сверяют учетные данные и все отпускают домой. Зайдите в интернет, все вы прочтете, там все написано… Можете не волноваться и не переживать. Все хорошо, мы мирная страна,

– говорят в военкомате.

На замечание журналиста, что из "мирной страны" Беларуси в сторону Украины летят российские ракеты, в военкомате сказали, что впервые об этом слышат.

В Беларуси раздают повестки:

В Беларуси хотят провести скрытую мобилизацию населения

О том, кого-то мобилизовали, пока неизвестно. Однако, по имеющейся в Генштабе информации, военные комиссариаты этих областей изучают возможности проведения скрытой мобилизации населения.

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