В Беларуси с баз хранения сняли танки и БМП: Россия может пополнять ими запасы

Беларусь продолжает всячески содействовать российским захватчикам. Враг может пополнить свои потери в технике белорусскими боевыми машинами.

Белорусская армия сохраняет полную боевую готовность и проводит "учения" вблизи границы с Украиной. Уйти в наступление белорусы вряд ли отважатся, но они способствуют российским оккупантам всеми возможными способами.

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Беларусь снимает танки с хранения

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, на Волынском и Северском направлениях осталась без изменений. Никаких признаков наступательных действий вооруженных подразделений врага не зафиксировано. Белорусы активно работают над усилением своей границы с Украиной.

Вместе с тем белорусы начали снимать танки и БМП с хранения. Есть очень большая вероятность, что их передадут российским оккупантам, понесшим в боях с ВСУ просто безумные потери.

Также известно, что в Курской и Брянской области россияне продолжают удерживать боевые подразделения вблизи украинской границы. Штурмовые действия не зафиксированы, враг хочет помешать перегруппировке ВСУ и удержать на определенном участке определенное количество наших сил.

Ситуация в Беларуси: коротко о последних событиях

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о том, что его КГБ удалось провести в Украине некую "спецоперацию" по освобождению задержанных белорусов. Где они были задержаны, за что, где они находились – друг Путина не сказал. Он наградил КГБ-истов медалями за то, что они провели "спецоперацию" без шума и даже ни одного выстрела. Также он добавил, что двух белорусов, которых нужно было увольнять, украинцы убили. Как с такой фантазией, Лукашенко не одолел НАТО и не захватил Америку – загадка.

Белорусы продолжают проводить разные военные "учения" на границе с Украиной. Ранее они анонсировали , что будут проверять боеготовность своей армии до 4 июня.

Белорусские солдаты не выказывают никакого желания идти воевать против Украины. А после того, как начали хоронить военных, подписавших контракт с российскими ПВК и уехавших на войну, мотивация участвовать в боевых действиях среди белорусов упала еще больше.

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