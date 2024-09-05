В Беларуси сбивают "Шахеды", прогремело два взрыва

Во время атаки дронами-камикадзе в ночь на 5 сентября несколько БПЛА залетело в воздушное пространство Беларуси. Местные паблики сообщили, что по беспилотникам работает ПВО, передает 24 Канал.

Тревога из-за “Шахедов” охватила большую часть Украины. Во время атаки несколько дронов залетели в Беларусь, где были сбиты. Это не первый случай – 29 августа в Республике Беларусь уже сбили "Шахед".

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Что известно о работе ПВО по дронам в Беларуси

В Гомельском районе сбивают "Шахеды" – слышны взрывы. Два звука взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе,

– говорится в публикации страницы "Белорусский Гаюн".

Белорусы распространяют видео, как в небе над Гомелем горит и падает один из сбитых дронов-камикадзе типа "Шахед".

Над Гомелем ПВО отбивает "Шахеды" ночью 5 сентября: смотрите видео

Интересно, что белорусы не привыкли к такой картине и предполагают, что это может гореть "самолет или какой-то вертолет".

"Там, короче, взрыв какой-то был, что-то падает", – говорят они. И сдобряют речь отборной бранью.

Белорусы реагируют на работу ПВО в собственной стране: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика!)

В еще одном ролике видно, как "Шахед" долго летит прямо над домом, а потом вспыхивает зарево:

В местных пабликах, конечно же, бурно обсуждают событие.

Комментарии довольно забавные:

"Хорошо, что наша ПВО хорошо работает!"

"Но одна ошибка, и любой из этих дронов мог бы в центре где-то бахнуть";

"Мне все равно, Украина или Россия, я больше за Беларусь переживаю";

"Это нас хотят втянуть в войну!"

"Может, это с оккупированных территорий запустили? Если бы это были российские, нас бы предупредили? Скажите, а Чернигов оккупирован?"

"А я вообще пью пиво и мне все равно, что у них там! Не разводите панику".

Что пишут мониторинговые сообщества

Также "Белорусский Гаюн" писал о том, что с аэродрома Барановичи подняты два истребителя. А телеграм-канал "Николаевский Ванек" сообщил о нескольких "Шахедах", которые перелетели в Беларусь. И предположил, что их будет еще больше.

Официальных заявлений пока не было. Интересно, как будет реагировать Лукашенко, ведь это не первый случай, когда российские дроны нарушают их воздушное пространство.