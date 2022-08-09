беларусь анонсировала обучение своих ВВС и ПВО с боевой стрельбой

В беларуси состоится оперативно-тактическое обучение с родами войск ВВС и ПВО с боевой стрельбой. Они продлятся более 2 недель.

Обучение пройдет согласно плану подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по назначению в период с 9 по 25 августа. Об этом сообщили в Минобороны беларуси.

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Обучение ВВС и ПВО состоит из двух этапов

Учение проводится на территории Республики Беларусь и 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил Российской Федерации,

– говорится в сообщении.

Мероприятие боевой подготовки пройдет в два этапа:

с 9 по 11 августа – в районах проведения учений на территории беларуси;

с 22 по 25 августа – в пределах территории и воздушного пространства полигона "Ашулук".

Передислокация на полигон "Ашулук" производится железнодорожным и воздушными эшелонами.

Цель учений – повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по назначению,

– пишет Минобороны.

К учениям привлекают личный состав и вооружение, военную и специальную технику от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учебного заведения.

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