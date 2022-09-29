В беларуси уже готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из россии, – ГУР

В беларуси готовятся разместить 20 тысяч российских мобилизованных. Они должны пополнить подразделения, дислоцирующиеся на территории страны.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. О подготовке беларуси к приезду мобилизованных свидетельствуют данные Главного управления разведки Минобороны.

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По данным разведки, как отмечает Маляр, те российские подразделения, которые уже есть в беларуси, должны пополнить мобилизованными в соотношении 1 к 5.

Для размещения российских мобилизованных в беларуси будут использовать уже имеющиеся фонды военные и гражданские помещения и здания, в том числе склады, ангары и другие помещения брошенных сельскохозяйственных предприятий и ферм. Такой приказ дали вооруженным силам беларуси и местным советам.