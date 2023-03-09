В Беларуси высока активность российских вертолетов: возможные причины

В Белоруссии зафиксировали активность российских вертолетов. Часть из которых перебазировалась на границу Украины.

По данным наблюдателей, с 09:39 с аэродрома "Мачулищи" начали взлетать вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил России.

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Возможные причины

Известно, что 5 российских вертолетов (четыре Ми-24 и один Ми-8), вылетевших из "Мачулищ", приземлились на аэродром "Лунинец", еще один вертолет Ми-8 отправился на полигон "Лепельский".

Пока рано говорить о передислокации группы вертолетов вкс России ближе к границе с Украиной, вполне возможно, что речь идет о тренировочном полете с посадкой на другой аэродром. Продолжаем следить за ситуацией,

– отметили наблюдатели.

Это были тренировочные полеты

Уже впоследствии наблюдатели добавили, что все 5 вертолетов (4 Ми-24 и 1 Ми-8) вернулись с аэродрома "Лунинец" на аэродром "Мачулищи", где приземлились в промежутке 12:25 - 12:35.

"Как и предполагали, видимо, речь шла о тренировочном полете с посадкой на другой аэродром", – добавили аналитики.



В Беларуси фиксировали активность вражеской авиации / Фото Белорусский Гаюн

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