В Беларуси высока активность российских вертолетов: возможные причины
Источник:Белорусский Гаюн
В Белоруссии зафиксировали активность российских вертолетов. Часть из которых перебазировалась на границу Украины.
По данным наблюдателей, с 09:39 с аэродрома "Мачулищи" начали взлетать вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил России.
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Возможные причины
Известно, что 5 российских вертолетов (четыре Ми-24 и один Ми-8), вылетевших из "Мачулищ", приземлились на аэродром "Лунинец", еще один вертолет Ми-8 отправился на полигон "Лепельский".
Пока рано говорить о передислокации группы вертолетов вкс России ближе к границе с Украиной, вполне возможно, что речь идет о тренировочном полете с посадкой на другой аэродром. Продолжаем следить за ситуацией,
– отметили наблюдатели.
Это были тренировочные полеты
Уже впоследствии наблюдатели добавили, что все 5 вертолетов (4 Ми-24 и 1 Ми-8) вернулись с аэродрома "Лунинец" на аэродром "Мачулищи", где приземлились в промежутке 12:25 - 12:35.
"Как и предполагали, видимо, речь шла о тренировочном полете с посадкой на другой аэродром", – добавили аналитики.
В Беларуси фиксировали активность вражеской авиации / Фото Белорусский Гаюн
Что известно о возможной угрозе наступления из Беларуси
- 27 февраля эшелон с российской военной техникой отбыл из Беларуси в направлении Донецкой области.
- 7 марта на железнодорожную станцию Осиповичи-1 в Могилевской области и Полонку в Брестской области прибыли два эшелона с техникой и личным составом вооруженных сил России.
- США пока не имеют разведданных, свидетельствующих о готовности войск Беларуси присоединились к участию в войне с россиянами против Украины.
- В то же время, режим Лукашенко продолжает предоставлять территорию Беларуси как плацдарм для оккупантов.