За даними спостерігачів, від 09:39 з аеродрому "Мачулищи" почали злітати вертольоти Мі-24 та Мі-8 повітряних сил Росії.

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Можливі причини

Відомо, що 5 російських гелікоптерів (чотири Мі-24 і один Мі-8), які вилетіли з "Мачулищ", приземлилися на аеродром "Лунинець", ще один гелікоптер Мі-8 вирушив на полігон "Лепельський".

Поки рано говорити про передислокацію групи вертольотів вкс Росії ближче до кордону з Україною, цілком можливо, що мова йде про тренувальний політ з посадкою на інший аеродром. Продовжуємо стежити за ситуацією,

– зауважили спостерігачі.

Це були тренувальні польоти

Вже згодом спостерігачі додали, що всі 5 гелікоптерів (4 Мі-24 та 1 Мі-8) повернулися з аеродрому "Лунинець" на аеродром "Мачулищі", де приземлилися в проміжку 12:25 – 12:35.

"Як і припускали, мабуть, йшлося про тренувальний політ з посадкою на інший аеродром", – додали аналітики.



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