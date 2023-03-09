За даними спостерігачів, від 09:39 з аеродрому "Мачулищи" почали злітати вертольоти Мі-24 та Мі-8 повітряних сил Росії.
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Можливі причини
Відомо, що 5 російських гелікоптерів (чотири Мі-24 і один Мі-8), які вилетіли з "Мачулищ", приземлилися на аеродром "Лунинець", ще один гелікоптер Мі-8 вирушив на полігон "Лепельський".
Поки рано говорити про передислокацію групи вертольотів вкс Росії ближче до кордону з Україною, цілком можливо, що мова йде про тренувальний політ з посадкою на інший аеродром. Продовжуємо стежити за ситуацією,
– зауважили спостерігачі.
Це були тренувальні польоти
Вже згодом спостерігачі додали, що всі 5 гелікоптерів (4 Мі-24 та 1 Мі-8) повернулися з аеродрому "Лунинець" на аеродром "Мачулищі", де приземлилися в проміжку 12:25 – 12:35.
"Як і припускали, мабуть, йшлося про тренувальний політ з посадкою на інший аеродром", – додали аналітики.
В Білорусі фіксували активність ворожої авіації / Фото Беларускі Гаюн
Що відомо про можливу загрозу наступу з Білорусі
- 27 лютого ешелон з російською військовою технікою відбув з Білорусі у напрямку Донецької області.
- 7 березня на залізничну станції Осиповичі-1 в Могилевська області і Полонка в Брестській області прибули два ешелони з технікою та особовим складом збройних сил Росії.
- США наразі не мають розвідданих, які б свідчили про готовність військ Білорусі долучилися до участі у війні з росіянами проти України.
- Водночас режим Лукашенка продовжує надавати територію Білорусі як плацдарм для окупантів.