К семье воина приходят уже не первый раз, у них и перед этим были проблемы. Об этом 24 каналу рассказал журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский.

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Приходят к родным добровольцам и оппозиционным политикам

Он также сообщил, что проблемы с режимом Лукашенко и у родных политических деятелей, выехавших с территории Беларуси. Да, родные белорусских оппозиционных политиков стали своеобразными заложниками режима.

Это одна из ветвей террора, введенная Лукашенко на все территории Беларуси,

– подчеркнул Калиновский.

Кроме того, не стоит исключать, что это делается по желанию или под давлением российского диктатора Владимира Путина.

Есть около 10 дел против белорусов, которые хотели защищать Украину

Более того, несмотря на террор режима Лукашенко, белорусы продолжают выезжать и вступать в ряды Вооруженных Сил, чтобы помогать нам бороться с врагом. Известно о случаях, когда мужчин задерживали на границах.

Их арестовывают в Беларуси и отправляют в суды. Уже есть около 10 таких уголовных производств и арестов,

– сообщил журналист белорусской службы "Радио Свобода".

Впрочем, каково количество белорусов, помогающих нам защищать Украину, неизвестно, потому что это военная тайна. По мнению Калиновского, их несколько подразделений.

Калиновский рассказал о задержании родных белорусского добровольца: смотрите видео

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