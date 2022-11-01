До родини воїна приходять вже не вперше, вони й перед цим мали проблеми. Про це 24 каналу розповів журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський.
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Приходять до рідних добровольців та опозиційних політиків
Він також повідомив, що проблеми з режимом Лукашенка мають і рідні політичних діячів, які виїхали з території Білорусі. Так, рідні білоруських опозиційних політиків стали своєрідними заручниками режиму.
Це одна з гілок терору, що запровадив Лукашенко на всі території Білорусі,
– підкреслив Калиновський.
Крім того, не варто виключати, що це робиться через бажання або під тиском російського диктатора Владіміра Путіна.
Є близько 10 справ проти білорусів, які хотіли боронити Україну
Ба більше, попри терор режиму Лукашенка, білоруси продовжують виїжджати та вступати до лав Збройних Сил, щоб допомагати нам боротися з ворогом. Відомо про випадки, коли чоловіків затримували на кордонах.
Їх арештовують в Білорусі та відправляють до судів. Вже є близько 10 таких кримінальних проваджень та арештів,
– повідомив журналіст білоруської служби "Радіо Свобода".
Утім, якою є кількість білорусів, що допомагають нам захищати Україну, невідомо, бо це воєнна таємниця. На думку Калиновського, їх кілька підрозділів.
Калиновський розповів про затримання рідних білоруського добровольця: дивіться відео
Останні новини Білорусі: коротко
- 31 жовтня самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко підписав указ про створення спільних з Росією навчально-бойових центрів підготовки для військових. Проєкт угоди схвалили як основу для проведення переговорів.
- СтратКом ЗСУ записав звернення до білоруських військових з закликом не вступати у війну Росії проти України. Натомість солдати Лукашенка через кілька днів у відповідь видали відео, в якому згадали улюблені наративи Кремля про "генетичну пам'ять", "братні народи" та "дідів, які дійшли до Берліна".
- За даними білоруської моніторингової групи "Беларускі Гаюн", упродовж 7 місяців режим Лукашенка передав Росії понад 65 тисяч тонн боєприпасів.
- Лукашенко не хоче, щоб його армія брала участь у війні проти України. Проте Путін наразі активно перекидає свої війська до Білорусі, тож українці непокояться, чи може загрожувати новий наступ з того напрямку.
- Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що наразі загрози наступу зараз немає, хоч у майбутньому ситуація може змінитись.