До родини воїна приходять вже не вперше, вони й перед цим мали проблеми. Про це 24 каналу розповів журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський.

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Приходять до рідних добровольців та опозиційних політиків

Він також повідомив, що проблеми з режимом Лукашенка мають і рідні політичних діячів, які виїхали з території Білорусі. Так, рідні білоруських опозиційних політиків стали своєрідними заручниками режиму.

Це одна з гілок терору, що запровадив Лукашенко на всі території Білорусі,

– підкреслив Калиновський.

Крім того, не варто виключати, що це робиться через бажання або під тиском російського диктатора Владіміра Путіна.

Є близько 10 справ проти білорусів, які хотіли боронити Україну

Ба більше, попри терор режиму Лукашенка, білоруси продовжують виїжджати та вступати до лав Збройних Сил, щоб допомагати нам боротися з ворогом. Відомо про випадки, коли чоловіків затримували на кордонах.

Їх арештовують в Білорусі та відправляють до судів. Вже є близько 10 таких кримінальних проваджень та арештів,

– повідомив журналіст білоруської служби "Радіо Свобода".

Утім, якою є кількість білорусів, що допомагають нам захищати Україну, невідомо, бо це воєнна таємниця. На думку Калиновського, їх кілька підрозділів.

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