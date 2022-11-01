Десантная дивизия США готовит вторжение, – в КГБ Беларуси сделали абсурдное заявление

В Беларуси снова решили рассказать, откуда же на страну "готовится нападение". В этот раз призрачную "опасность несут" не украинцы, а американцы.

Очередным "сенсационным" заявлением отметился глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель.

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По его словам, США математически просчитали последствия обмена ядерными ударами и пришли к выводу, что это будет катастрофа для человечества. Тертель добавил, что "такой ситуации следует избегать", но "ядерные удары по Беларуси планируются".

Есть конкретные планы вторжения на нашу территорию военных контингентов, в том числе с территории Польши. Десантная дивизия США, которая частично уже базируется на территории соседнего с нами государства,

– заявил Тертель.

Впрочем, геостратеги Беларуси "спрогнозировали такую ситуацию еще 10 – 15 лет назад", а диктатор Александр Лукашенко якобы предлагал ряд инициатив по противодействию обострению ситуации.

Как Россия использует Беларусь для войны

С начала полномасштабной войны России против Украины Белоруссия стала плацдармом для российской армии. Территорию страны, в частности, используют для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Однако эксперты утверждают, что Беларусь является полноценной участницей войны против Украины. Режим Лукашенко передает россиянам десятки тысяч тонн боеприпасов. С марта по сентябрь Беларусь предоставила России 1 940 вагонов боеприпасов.

В ГУР оценили угрозы со стороны Беларуси

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал, что Лукашенко всеми силами пытается избежать открытого вторжения вооруженных сил Беларуси на территорию Украины. И если Лукашенко таки согласится предоставить Путину свои войска, он поможет ему разве что количеством, но не качеством.

В ГУР отметили, что потенциальная опасность Беларуси для Украины есть. С территории республики производят запуски ударных иранских БпЛА, туда переместили самолеты МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал".

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