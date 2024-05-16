В Бельбеке уничтожены два МиГ-31, ЗРК С-400 и склад горюче-смазочных материалов, – СМИ
На аэродроме Бельбек, что в аннексированном Крыму, ночью 15 мая раздавались мощные взрывы. В результате на аэродроме было повреждено много единиц техники оккупантов.
Об этом сообщают российские СМИ. В частности, на аэродроме Бельбек в результате взрывов сообщали о повреждении российских самолетов и зенитно-ракетных комплексов, передает 24 Канал.
Интересно Второй раз за сутки: аэродром Бельбек снова горит
Что могло быть уничтожено после атаки на аэродроме Бельбек
В телеграм-канале "ASTRA", со ссылкой на собственные источники в экстренных службах в Крыму, сообщили, что сначала атака в ночь с 14 на 15 мая была осуществлена на военный аэродром Бельбек в Севастополе.
В результате ракетного удара на аэродроме были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31, также сгорел склад горюче-смазочных материалов. Пострадали 11 российских военнослужащих,
– отметили представители канала.
Впоследствии в телеграм-канале отметили, что чуть позже, ближе к утру, 15 мая ракета ударила по ЗРК С-400 "Триумф" уже в районе села Вишневое в Крыму.
"После атаки ЗРК вспыхнул. 2 военнослужащих погибли, 2 получили ранения", – говорится в заметке.
Стоит отметить, что до этого российское министерство обороны браво отчиталось, что в ночь с 14 на 15 мая силы ПВО якобы уничтожили над Крымом "10 оперативно-тактических ракет ATACMS". О потерях и повреждениях во время атаки российское ведомство не заявляло.
В то же время пропагандистские "военкоры" сообщали о погибших и раненых среди российских военных, но не уточняли об их количестве и других деталях.
Что известно о взрывах на аэродроме Бельбек
- Ночью 15 мая было шумно во многих городах временно оккупированного Крыма. Громко и ярко было на военном аэродроме под Севастополем.
- Известно, что через час после окончания ракетной атаки на аэродроме Бельбек очагов пожара в районе стоянок самолетов стало больше, а сами пожары стали даже сильнее. Об этом свидетельствуют, в частности спутниковые снимки.
- Согласно данным "Крым. Реалии", в Бельбеке дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России и Севастопольский авиаспасательный центр МЧС России. На этом аэродроме базируются 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, три учебно-боевых Су-27УБ и 5 двухместных Су-30М2.
- Стоит отметить, что поздно вечером 15 мая стали появляться сообщения, что Бельбек снова горит. Оккупанты также жаловались об "атаке" ВСУ.