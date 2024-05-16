В Бельбеке уничтожены два МиГ-31, ЗРК С-400 и склад горюче-смазочных материалов, – СМИ

На аэродроме Бельбек, что в аннексированном Крыму, ночью 15 мая раздавались мощные взрывы. В результате на аэродроме было повреждено много единиц техники оккупантов.

Об этом сообщают российские СМИ. В частности, на аэродроме Бельбек в результате взрывов сообщали о повреждении российских самолетов и зенитно-ракетных комплексов, передает 24 Канал.

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Что могло быть уничтожено после атаки на аэродроме Бельбек

В телеграм-канале "ASTRA", со ссылкой на собственные источники в экстренных службах в Крыму, сообщили, что сначала атака в ночь с 14 на 15 мая была осуществлена на военный аэродром Бельбек в Севастополе.

В результате ракетного удара на аэродроме были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31, также сгорел склад горюче-смазочных материалов. Пострадали 11 российских военнослужащих,

– отметили представители канала.

Впоследствии в телеграм-канале отметили, что чуть позже, ближе к утру, 15 мая ракета ударила по ЗРК С-400 "Триумф" уже в районе села Вишневое в Крыму.

"После атаки ЗРК вспыхнул. 2 военнослужащих погибли, 2 получили ранения", – говорится в заметке.

Стоит отметить, что до этого российское министерство обороны браво отчиталось, что в ночь с 14 на 15 мая силы ПВО якобы уничтожили над Крымом "10 оперативно-тактических ракет ATACMS". О потерях и повреждениях во время атаки российское ведомство не заявляло.

В то же время пропагандистские "военкоры" сообщали о погибших и раненых среди российских военных, но не уточняли об их количестве и других деталях.

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