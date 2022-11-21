Губернатор Белгорода пригрозил отрубить чиновнице голову, та в ответ – поблагодарила

Ранее губернатор Белгородской области объявил о возрождении в регионе оборонительных сооружений XVII столетия. А недавно за задержку сдачи строительных объектов – пригрозил смертной казнью.

При этом пообещал смертную казнь сделать публичной в присутствии родственников. А методом казни избрал отрубание головы.

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Не уложилась в дедлайн – казнь

В ходе совещания губернатор Вячеслав Гладков заявил, что объем работ оценивается не по количеству сданных работ, а по количеству незавершенных. По его словам, когда не сдается один объект – это катастрофа. Поэтому при задержке сдачи пяти-шести объектов необходима казнь. Эта угроза адресовалась министру строительства региона Оксане Козлитиной.

Один объект не сдается – это вообще катастрофа, а если пять-шесть объектов – расстрел. Казнь на соборной площади через отрубание головы. Публичная. В присутствии родственников,

– хладнокровно заявил Гладков.

А потом с улыбкой спросил, какой еще мотивации нужно министру, чтобы она выполнила свою работу вовремя.

Ответила благодарностью

Ответом на такие слова была тишина. Никто ни возмутился, ни попытался вступиться за коллегу, ни объяснил ситуацию.

Сама Козлитина в ответ на такое возмутительное заявление по традиции "русской души" сказала "спасибо". Также она пообещала "не радовать спортсменов, образование и культуру отрубленной головой".

В российских СМИ сообщают, что в пресс-службе губернатора впоследствии не смогли прокомментировать такое заявление руководителя. Только сказали, что у него "большое количество мероприятий", а "паблики часто врут".