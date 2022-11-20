Так, на телеканале "Муз-ТВ" 19 ноября вышла программа "Битва поколений". То ли с выбором песни продюсеры прогадали, то ли что. Но телеверсия показала, что свободы слова в России таки нет.

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Заглушили слова "мир" и "война"

Да, в сеть выложили видео с выступлением певицы Zivert. Она исполняла песню Евы Польны "Все решено". И этот текст начала 2000-х годов прекрасно демонстрирует россиян и всю их натуру. Итак, цитируем: "Мы голосуем за мир, но снова в моде война".

Что у нас получилось в записи? А вот то, что телезрители смогли услышать букву "м" в слове "мир", а вот "войну" заглушили полностью. Чтобы никто не догадался, о чем это поет исполнительница.

Россияне заглушили слова "мир" и "война" в песне: смотрите видео

Как рассказали в росСМИ, ведущий телешоу "Битва Поколений" Константин Анисимов отказался давать любой комментарий по этому поводу. А вот "Муз-ТВ" пока решили промолчать.

Российское общество – безнадежно больно

Нашим военным удалось ликвидировать российского оккупанта . Он, как выяснилось, писал стихи о любви. Но это не помешало ему приехать в Украину и убивать здесь людей. Очередная демонстрация того, насколько больными людьми мы имеем дело.

Не менее гнусным является российский оккупант, причастный к зверствам в Буче. Он решил бежать из страны-агрессорки и получить политическое убежище в Испании . Покинуть Россию ему помогли правозащитники. Известно, что он уже прилетел в Мадрид.

Интересно, что некоторые россияне начинают прозревать . В сеть выложили видео, на котором можно увидеть возмущение жительниц России. Они обнаружили, что по телевизору им говорят одно, а реальность существенно отличается. Наконец до них дошло, что власть откровенно лжет в глаза и отправляет насмерть их детей и родных.

В заключение добавим, что обладательница титула "миссис Крым" не получила гражданство России . Причиной тому стало видео, на котором она вместе со своей подругой поют "Ой, в лугу красная калина". Теперь Ольга Валеева может только мечтать о том, чтобы называть себя москвичкой.

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