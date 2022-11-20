Так, на телеканалі "Муз-ТВ" 19 листопада вийшла програма "Битва поколінь". Чи то з вибором пісні продюсери прогадали, чи то що. Але телеверсія продемонструвала, що свободи слова у Росії таки немає.

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Заглушили слова "мир" і "війна"

Так, у мережу виклали відео з виступом співачки Zivert. Вона виконувала пісню Єви Польни "Все вирішено". І цей текст початку 2000-х років чудово демонструє росіян, і всю їхню натуру. Отже, цитуємо: "Ми голосуємо за мир, але знову в моді війна".

Що у нас вийшло у записі? А ось те, що телеглядачі змогли почути лише літеру "м" у слові "мир", а от "війну" заглушили повністю. Щоб ніхто не здогадався, про що це таке співає виконавиця.

Росіяни заглушили слова "мир" і "війна" у пісні: дивіться відео

Як розповіли у росЗМІ, ведучий телешоу "Битва Поколінь" Костянтин Анісімов відмовився давати будь-який коментар з цього приводу. А от "Муз-ТВ" наразі вирішили промовчати.

Російське суспільство – безнадійно хворе

Нашим військовим вдалося ліквідувати російського окупанта. Він, як з'ясувалося, писав вірші про кохання. Але це аж ніяк не завадило йому приїхати до України та вбивати тут людей. Чергова демонстрація того, з наскільки хворими людьми ми маємо справу.

Не менш мерзенним є російський окупант, який був причетний до звірств у Бучі. Він вирішив втекти з країни-агресорки та отримати політичний притулок в Іспанії. Покинути Росію йому допомогли правозахисники. Відомо, що він уже прилетів до Мадрида.

Цікаво, що деякі росіяни починають прозрівати. У мережу виклали відео, на якому можна побачити обурення мешканок Росії. Вони виявили, що по телевізору їм кажуть одне, а реальність суттєво відрізняється. Нарешті до них дійшло, що влада відверто бреше в очі та відправляє на смерть їхніх дітей і рідних.

Наостанок додамо, що володарка титулу "місіс Крим" не отримала громадянство Росії. Причиною цього стало відео, на якому вона разом зі своєю подругою співають "Ой, у лузі червона калина". Тепер Ольга Валєєва може лише мріяти про те, щоб називати себе москвичкою.

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