Так, на телеканалі "Муз-ТВ" 19 листопада вийшла програма "Битва поколінь". Чи то з вибором пісні продюсери прогадали, чи то що. Але телеверсія продемонструвала, що свободи слова у Росії таки немає.
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Заглушили слова "мир" і "війна"
Так, у мережу виклали відео з виступом співачки Zivert. Вона виконувала пісню Єви Польни "Все вирішено". І цей текст початку 2000-х років чудово демонструє росіян, і всю їхню натуру. Отже, цитуємо: "Ми голосуємо за мир, але знову в моді війна".
Що у нас вийшло у записі? А ось те, що телеглядачі змогли почути лише літеру "м" у слові "мир", а от "війну" заглушили повністю. Щоб ніхто не здогадався, про що це таке співає виконавиця.
Росіяни заглушили слова "мир" і "війна" у пісні: дивіться відео
Як розповіли у росЗМІ, ведучий телешоу "Битва Поколінь" Костянтин Анісімов відмовився давати будь-який коментар з цього приводу. А от "Муз-ТВ" наразі вирішили промовчати.
Російське суспільство – безнадійно хворе
- Нашим військовим вдалося ліквідувати російського окупанта. Він, як з'ясувалося, писав вірші про кохання. Але це аж ніяк не завадило йому приїхати до України та вбивати тут людей. Чергова демонстрація того, з наскільки хворими людьми ми маємо справу.
- Не менш мерзенним є російський окупант, який був причетний до звірств у Бучі. Він вирішив втекти з країни-агресорки та отримати політичний притулок в Іспанії. Покинути Росію йому допомогли правозахисники. Відомо, що він уже прилетів до Мадрида.
- Цікаво, що деякі росіяни починають прозрівати. У мережу виклали відео, на якому можна побачити обурення мешканок Росії. Вони виявили, що по телевізору їм кажуть одне, а реальність суттєво відрізняється. Нарешті до них дійшло, що влада відверто бреше в очі та відправляє на смерть їхніх дітей і рідних.
- Наостанок додамо, що володарка титулу "місіс Крим" не отримала громадянство Росії. Причиною цього стало відео, на якому вона разом зі своєю подругою співають "Ой, у лузі червона калина". Тепер Ольга Валєєва може лише мріяти про те, щоб називати себе москвичкою.
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