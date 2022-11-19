Нещодавно росЗМІ повідомили про смерть поета з Якутії Васілія Рожина. Зазначають, що ліквідований окупант писав вірші про кохання, пише 24 канал.

Читайте також У лікарні Горлівки та Криму привезли майже 600 поранених окупантів, – зведення Генштабу

ЗСУ ліквідували російського поета з Якутії

Поет-окупант був родом із Верхоянська (Верхоянський улус Якутії). "Вася був відкриттям весняної республіканської наради молодих письменників, його вірші були рекомендовані до видання окремою книгою", – сказали в спільноті якутських літераторів.

Як же ж саме Васілій опинився в Україні – не уточняють. Не виключено, що він був призваний до окупаційної армії Росії у межах так званої часткової мобілізації.

Втрати ворога

Станом на 19 листопада ЗСУ вже знешкодили 83 880 загарбників. Лиш за минулу добу статистику втрат ворога поповнили 420 російських бійців.

Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже підрахувати точну кількість знищених окупантів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив ще й чимало своєї техніки:

танків – 2 885 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 815 (+7) одиниць,

артилерійських систем – 1 867 (+2) одиниць,

РСЗВ – 393 (+0) одиниці,

засобів ППО – 209 (+0) одиниць,

літаків – 278 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536 (+0),

крилатих ракет – 480 (+0),

кораблів /катери – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 368 (+2) одиниць,

спеціальна техніка – 161 (+0) одиниця.

Вас може зацікавити – Кремль готує чергову хвилю мобілізації: дивіться відео