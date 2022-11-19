Недавно росСМИ сообщили о смерти поэта из Якутии Василия Рожина. Отмечают, что ликвидированный оккупант писал стихи о любви, пишет 24 канал.

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ВСУ ликвидировали русского поэта из Якутии

Поэт-оккупант был родом из Верхоянска (Верхоянский улус Якутии). "Вася был открытием весеннего республиканского совещания молодых писателей, его стихи были рекомендованы к изданию отдельной книгой", – сказали в сообществе якутских литераторов.

Как же Василий оказался в Украине – не уточняют. Не исключено, что он был призван в оккупационную армию России в рамках так называемой частичной мобилизации.

Потери врага

По состоянию на 19 ноября ВСУ уже обезвредили 83880 захватчиков. Только за минувшие сутки статистику потерь врага пополнили 420 российских бойцов.

Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать точное количество уничтоженных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

С начала полномасштабного вторжения враг потерял еще и немало своей техники .

танков – 2 885 (+6) единиц,

боевых бронированных машин – 5 815 (+7) единиц,

артиллерийских систем – 1 867 (+2) единиц,

РСЗО – 393 (+0) единицы,

средств ПВО – 209 (+0) единиц,

самолетов – 278 (+0) единиц,

вертолетов – 261 (+0) единица,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+0),

крылатых ракет – 480 (+0),

кораблей /катера – 16 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 368 (+2) единиц,

специальная техника – 161(+0) единица.

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