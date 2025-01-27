Так, по данным росСМИ, в сгоревшем доме, проживали бойцы чеченского спецназа "Ахмат". 59-летняя владелица дома сама заселила в дом военнослужащих на добровольных началах, "за коммуналку". Женщина рассказала, что "впустила бойцов просто из душевной доброты", а познакомилась с ними в дороге, передает 24 Канал.
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Почему взорвался дом, где жили "Ахмат"
Как выяснили журналисты, в доме взорвались неустановленные боеприпасы, которые там хранили военные. Они же во время пожара детонировали. Один из бойцов "Ахмата" погиб на месте, 4 госпитализированы. Также в результате детонации ранения получил сотрудник полиции Белгорода, который приехал на место после взрыва.
Около 40 жителей 17 соседних домов были эвакуированы, повреждения получили еще 2 частных дома.
Местные власти причину взрыва и пожара так и не назвали, как и не озвучили тот факт, что в результате есть погибшие и раненые.
В Белгороде сгорел частный дом / Фото соцсети
Пожар и детонация дома с "Ахматом": смотрите видео
К слову, российский самолет выпустил "умную бомбу" на Белгородскую область, которая упала недалеко от села Большие Кульбаки.