Мы уже не впервые слышим, что авиабомбы падают на территорию страны-агрессора. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центр военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что для этого есть сразу несколько причин.
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Почему КАБ мог упасть в Белгороде
Нет одной причины, которая бы все объяснила, ведь в этой ситуации накладывается сразу несколько факторов. Прежде всего стоит обратить внимание на то, что российская авиация испытывает серьезную нагрузку. Причина этого – очень частое применение воздушных судов.
У них бывает более 100 вылетов в день – это большое количество, которое соответственно влияет на техническое состояние бортов, моторесурс двигателей и так далее. То есть возникают определенные осложнения с технической стороны,
– рассказал военный эксперт.
Второй фактор – нагрузка на пилотов, из-за этого растет количество ошибок, которые они делают.
Третий фактор – состояние самих авиабомб. Действительно в России они есть в большом количестве, но много КАБов оккупанты расконсервируют и не проверяют их техническое состояние.
Это не присущая России черта – что-то серьезно проверять. Поэтому происходят такие эпизоды. И я думаю, они еще не раз состоятся,
– добавил Мусиенко.
Такие ситуации враг называет "нештатным схождением боеприпаса". Для территории России они уже давно не новость. На них влияет целый комплекс причин и все они связаны с российской агрессией против Украины.
Почему возросли удары по Харькову
Вполне вероятно, что враг будет пытаться как-то решить эту проблему, создаст специальные комиссии, которые проведут расследование и объявят выводы. Но полностью устранить все причины оккупанты не смогут.
Сейчас они наоборот ставят задачу увеличивать количество вылетов, применение авиации, КАБов. Ведь у врага есть понимание, что усиление украинской системы ПВО – это неизбежное явление,
– отметил Мусиенко.
Военная помощь от США поступит в ближайшее время и она позволит существенно нарастить украинские возможности. К этому времени, враг, вероятно, активизирует удары своей авиацией.
"С большими рисками, с перегрузками, но полеты и нанесение ударов продолжатся. Так же как и такие ошибки, когда Россия фактически атакует города на своей территории", – подытожил военный эксперт.
Россия обстреляла Харьков 4 мая: что известно
- Враг начал наносить удары еще с вечера. Сначала атаковал беспилотниками. Силы обороны сбили все "Шахеды", но в результате падения обломков вспыхнул пожар. Впоследствии стало известно, что ранены четыре человека, среди них 13-летний подросток.
- В этот же день из-за атаки оккупантов загорелись склады с пластмассой и другими вещами, которые там хранили люди. В частности огонь уничтожил инструменты стоматологов, мебель риелторов. Пожар тушили более, чем 5 часов. Спасатели были вынуждены прерывать работу из-за воздушной тревоги.
- В третий раз сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харькове около 16 часов. Мэр сообщил о взрыве, вероятно, за пределами города. Впоследствии стало известно, что на производственном предприятии Индустриального района Харькова вспыхнул сильный пожар. Пострадали по меньшей мере 6 человек.
- Очередной удар враг нанес вечером, около 21 часа. Местные власти предупредили людей об опасности и призвали быть осторожными. В течение суток это уже четвертый прилет по городу. Телеграмм-каналы публикуют кадры, на которых видно столбы дыма.