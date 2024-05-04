Мы уже не впервые слышим, что авиабомбы падают на территорию страны-агрессора. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центр военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что для этого есть сразу несколько причин.

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Почему КАБ мог упасть в Белгороде

Нет одной причины, которая бы все объяснила, ведь в этой ситуации накладывается сразу несколько факторов. Прежде всего стоит обратить внимание на то, что российская авиация испытывает серьезную нагрузку. Причина этого – очень частое применение воздушных судов.

У них бывает более 100 вылетов в день – это большое количество, которое соответственно влияет на техническое состояние бортов, моторесурс двигателей и так далее. То есть возникают определенные осложнения с технической стороны,

– рассказал военный эксперт.

Второй фактор – нагрузка на пилотов, из-за этого растет количество ошибок, которые они делают.

Третий фактор – состояние самих авиабомб. Действительно в России они есть в большом количестве, но много КАБов оккупанты расконсервируют и не проверяют их техническое состояние.

Это не присущая России черта – что-то серьезно проверять. Поэтому происходят такие эпизоды. И я думаю, они еще не раз состоятся,

– добавил Мусиенко.

Такие ситуации враг называет "нештатным схождением боеприпаса". Для территории России они уже давно не новость. На них влияет целый комплекс причин и все они связаны с российской агрессией против Украины.

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Вполне вероятно, что враг будет пытаться как-то решить эту проблему, создаст специальные комиссии, которые проведут расследование и объявят выводы. Но полностью устранить все причины оккупанты не смогут.

Сейчас они наоборот ставят задачу увеличивать количество вылетов, применение авиации, КАБов. Ведь у врага есть понимание, что усиление украинской системы ПВО – это неизбежное явление,

– отметил Мусиенко.

Военная помощь от США поступит в ближайшее время и она позволит существенно нарастить украинские возможности. К этому времени, враг, вероятно, активизирует удары своей авиацией.

"С большими рисками, с перегрузками, но полеты и нанесение ударов продолжатся. Так же как и такие ошибки, когда Россия фактически атакует города на своей территории", – подытожил военный эксперт.

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