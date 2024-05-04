Ми уже не вперше чуємо, що авіабомби падають на територію країни-агресорки. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центр військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що для цього є одразу декілька причин.
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Чому КАБ міг впасти у Бєлгороді
Немає однієї причини, яка б все пояснила, адже в цій ситуації накладається одразу кілька факторів. Найперше варто звернути увагу на те, що російська авіація зазнає серйозного навантаження. Причина цього – дуже часте застосування повітряних суден.
У них буває понад 100 вильотів за день – це велика кількість, яка відповідно впливає на технічний стан бортів, моторесурс двигунів і так далі. Тобто виникають певні ускладнення з технічного боку,
– розповів військовий експерт.
Другий фактор – навантаження на пілотів, через це зростає кількість помилок, які вони роблять.
Третій фактор – стан самих авіабомб. Справді у Росії вони є у великій кількості, але багато КАБів окупанти розконсервовують та не перевіряють їхній технічний стан.
Це не притаманна Росії риса – щось серйозно перевіряти. Тому відбуваються такі епізоди. І я думаю, вони ще не раз відбудуться,
– додав Мусієнко.
Такі ситуації ворог називає "нештатним сходженням боєприпасу". Для території Росії вони вже давно не новина. На них впливає цілий комплекс причин і всі вони пов'язані з російською агресією проти України.
Чому зросли удари по Харкову
Цілком ймовірно, що ворог намагатиметься якось розв'язати цю проблему, створить спеціальні комісії, які проведуть розслідування та оголосять висновки. Але повністю усунути всі причини окупанти не зможуть.
Зараз вони навпаки ставлять завдання збільшувати кількість вильотів, застосування авіації, КАБів. Адже у ворога є розуміння, що посилення української системи ППО – це неминуче явище,
– зауважив Мусієнко.
Військова допомога від США надійде найближчим часом і вона дозволить суттєво наростити українські спроможності. До цього часу, ворог, ймовірно, активізує удари своєю авіацією.
"З великими ризиками, з перевантаженнями, але польоти та завдання ударів продовжаться. Так само як і такі помилки, коли Росія фактично атакує міста на своїй території", – підсумував військовий експерт.
Росія обстріляла Харків 4 травня: що відомо
- Ворог почав завдавати ударів ще з вечора. Спершу атакував безпілотниками. Сили оборони збили всі "Шахеди", але внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа. Згодом стало відомо, що поранено четверо людей, серед них 13-річний підліток.
- Цього ж дня через атаку окупантів загорілися склади з пластмасою та іншими речами, які там зберігали люди. Зокрема вогонь знищив інструменти стоматологів, меблі рієлторів. Пожежу гасили більше, ніж 5 годин. Рятувальники були змушені переривати роботу через повітряну тривогу.
- Втретє сигнал повітряної тривоги пролунав у Харкові близько 16 години. Мер повідомив про вибух, ймовірно, за межами міста. Згодом стало відомо, що на виробничому підприємстві Індустріального району Харкова спалахнула сильна пожежа. Постраждали щонайменше 6 людей.
- Чергового удару ворог завдав ввечері, близько 21 години. Місцева влада попередила людей про небезпеку та закликала бути обережними. Упродовж доби це вже четвертий приліт по місту. Телеграм-канали публікують кадри, на яких видно стовпи диму.