Дорогу возле здания перекрыли, туда приехали "скорые". Российские власти признали атаку и заявили об одном раненом человеке

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Атака по МВД России

Около 15:50 27 марта в Белгороде внезапно прогремел мощный взрыв. Сообщается, что его причиной стала атака БпЛА по административному зданию российского МВД.

По словам губернатора Белгорода, есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Ее доставили в больницу. В то же время российские СМИ писали, что в результате удара пострадали по крайней мере 4 человека.

Если же говорить о самом здании, то в результате взрыва выбиты окна на 3 и 4 этажах, посечен фасад. Также повреждены несколько кабинетов. На место прибыли оперативные службы. Дороги на месте инцидента перекрыты.

Россияне перекрыли дорогу возле здания МВД / фото из соцсетей

Взрывы на оккупированных территориях