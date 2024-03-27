Дорогу біля будівлі перекрили, туди приїхали "швидкі". Російська влада визнала атаку і заявила про одну поранену людину
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Атака по МВС Росії
Близько 15:50 27 березня у Бєлгороді раптово пролунав потужний вибух. Повідомляється, що його причиною стала атака БпЛА по адміністративній будівлі російського МВС.
За словами губернатора Бєлгорода, є одна постраждала – у жінки осколкове непроникне поранення грудей та різана рана руки. Її доставили до лікарні. Водночас російські ЗМІ писали, що внаслідок удару постраждало принаймні 4 людини.
Якщо ж говорити про саму будівлю, то внаслідок вибуху вибиті вікна на 3 та 4 поверхах, посічено фасад. Також пошкоджено кілька кабінетів. На місце прибули оперативні служби. Дороги на місці інциденту перекриті.
Росіяни перекрили дорогу біля будівлі МВС / фото з соцмереж
Вибухи на окупованих територіях
- Цього ж дня "гучно" було й на окупованих територіях. В один і той самий час вибухи пролунали у Бердянську, Мелітополі та Маріуполі. Окупанти заявили, що відпрацювала ППО. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко натякнув, що наслідки вартувало б пошукати краще.
- Так, маріупольські партизани повідомляли, що вибух, імовірно, пролунав у Центральному районі міста.
- Очільниця Бердянської МВА Галіцина зазначила, що вибух у Бердянську чули "по всій нагірній частині міста".
- У Мелітополі росіяни відзвітували про успішну роботу ППО, однак українські партизани написали, що "ППО окупантів у шоці".