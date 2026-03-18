В Белгородской области впервые полностью отключили мобильный интернет

В Белгородской области впервые полностью выключили мобильный интернет. Не работает даже так называемый "белый список".

Об этом сообщает телеграмм-канал ASTRA.

Смотрите также В РФ могут ввести платный выезд из страны для россиян

Что сейчас с интернетом в Белгородской области?

В Белгородской области 18 марта полностью отключили мобильный интернет. Это происходит впервые.

Интересно, что у местных не открываются даже сайты из так называемого "белого списка" – списка разрешенных сайтов. Впрочем, через VPN весь интернет продолжает быть доступным. Также работает проводной интернет.

"Нас погасили. Сейчас впервые даже на "Госуслуги" не зайти. Через ВПН сижу,

– написал россиянин.

С интернетом все плохо и в Москве