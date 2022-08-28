Вонь и к берегу прибило черные пятна: в Бердянске экологическая беда из-за оккупантов

Действия россиян привели к экологическому бедствию в оккупированном Бердянске. Там к берегу моря прибило неизвестную темную массу, а возле воды ощущается сильная вонь.

Вероятно, загрязнение произошло из-за утечки мазута или другого продукта нефтеперерабатывающего происхождения. В сети обнародовали видео с последствиями этого.

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Местные сообщают, что еще с утра вода была чистой. Однако уже в 14 часов начало прибивать к берегу черную густую жидкость. На видео заметно, что она покрывает берег черной полосой шириной в несколько метров.

К разливу нефтепродуктов могли привести взрыво-подрывные работы. россияне периодически это делают в захваченном ими порту Бердянска.

К примеру, там раздались мощные взрывы 14 августа. После этого в сети обнародовали много фотографий черного облака дыма, поднимавшегося над портом. оккупанты так и не сказали местным, что случилось. Однако это могло быть следствием работы наших сил обороны.

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