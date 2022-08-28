Ймовірно, забруднення сталося через витік мазуту чи іншого продукту нафтопереробного походження. В мережі оприлюднили відео з наслідками цього.

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Що могло спричинити екологічне лихо

Місцеві повідомляють, що ще зранку вода була чистою. Проте вже о 14 годині почало прибивати до берега чорну густу рідину. На відео помітно, що вона вкриває берег чорною смугою завширшки в кілька метрів.

До розливу нафтопродуктів могли призвести вибухово-підривні роботи. росіяни періодично це роблять в захопленому ними порту Бердянська

Для прикладу, там пролунали потужні вибухи 14 серпня. Після цього в мережі оприлюднили багато фото чорної хмари диму, яка здіймалася над портом. Окупанти так і не сказали місцевим, що трапилося. Проте також це могло бути наслідком роботи наших сил оборони.

Чорні плями біля берега в Бердянську: дивіться відео

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